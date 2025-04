Poniedziałkowy poranek zaczął się od krachu na rynkach azjatyckich. W przypadku giełdy w Tokio można mówić nawet o panice, która ściągnęła indeks Nikkei blisko 8 proc. w dół. W Japonii Nikkei 225 zniżkuje o 6,82 proc., a Topix traci 7,05 proc. W Chinach wskaźnik SCI zniżkuje o 7,63 proc., a CSI 300 jest niżej o 7,28 proc. W Hongkongu Hang Seng spada o 12,23 proc. W Korei Południowej KOSPI traci 5,45 proc. W Indiach Sensex zniżkuje o 3,66 proc. Na Tajwanie TAIEX idzie niżej o 9,70 proc. W Azji na giełdach notowane są silne spadki indeksów - informuje Bankier.

Rekordowe spadki na europejskich giełdach

Podobnie jest w całej w Europie. Większość głównych indeksów na giełdach Starego Kontynentu rozpoczęła nowy tydzień od sporych spadków sięgających 5-6 proc.

Negatywnie na tle pozostałych rynków wyróżnia się niemiecka giełda, gdzie przecena głównego indeksu DAX sięga ok. 9 proc. Kilkuprocentowe spadki notują także kontrakty na amerykańskie indeksy, co jasno wskazuje, że rynek akcji w USA zmierza w kierunku bessy - podaje "Parkiet". W Polsce indeks WIG20 zniżkuje o 5,4 proc., a w nim wszystkie spółki na minusie. Najmocniej wśród blue chipów traci Alior ok. 8,5 proc.