Indeks S&P 500 również odnotował spadek – zamknął dzień 0,28 proc. poniżej poziomu z poprzedniej sesji, na poziomie 5 712,69 pkt. Nasdaq Composite z kolei zniżkował o 0,33 proc., kończąc na poziomie 18 179,98 pkt. W odróżnieniu od spadkowych nastrojów na głównych indeksach, indeks Russell 2000, obejmujący spółki o średniej kapitalizacji, wzrósł o 0,38 proc. i zakończył dzień na poziomie 2 218,59 pkt. Wskaźnik zmienności VIX, będący miarą oczekiwanej zmienności na rynku, wzrósł o 0,18 proc. do poziomu 21,91 pkt.

Reklama

Wybory w USA. Test dla Wall Street. Czy giełda przetrwa burzę?

W ciągu najbliższych dni rynki będą koncentrować się nie tylko na wyniku wyborów w USA, ale także na decyzjach Rezerwy Federalnej. Oczekuje się, że Fed ogłosi w czwartek obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Ponadto, decyzje w sprawie stóp procentowych zapowiedziały banki centralne w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Czechy, Rumunia i Nowa Zelandia, co może dodać zmienności na globalnych rynkach finansowych.

Analitycy przewidują, że rozstrzygnięcie wyborów może znacząco wpłynąć na końcoworoczny poziom akcji. W zależności od tego, która partia przejmie kontrolę nad Kongresem, przyszłe zmiany polityczne mogą być łatwiejsze lub trudniejsze do wdrożenia. Jeśli obie izby Kongresu pozostaną podzielone między Republikanów i Demokratów, wprowadzenie poważnych reform legislacyjnych może być wyzwaniem.

Reklama

Giełda pod lupą. Jak wybory w USA zmienią reguły gry?

Z sondażu opublikowanego przez renomowaną agencję Ann Selzer i "Des Moines Register" wynika, że kandydatka Demokratów, Kamala Harris, niespodziewanie zdobywa przewagę nad Donaldem Trumpem w stanie Iowa, uważanym dotąd za pewne zaplecze Republikanów.

Ogłoszenie zwycięzcy wyścigu do Białego Domu może przeciągnąć się na kilka dni, co może prowadzić do dodatkowej niestabilności na rynkach. Wygrana Harris mogłaby oznaczać stabilizację w polityce gospodarczej, sprzyjając powrotowi cen aktywów do poziomów sprzed ostatnich tygodni. Z kolei zwycięstwo Trumpa może przynieść większą niepewność w kontekście polityki gospodarczej i handlowej, co mogłoby wydłużyć okres zwiększonej zmienności na rynku, szczególnie że nowy prezydent obejmuje urząd dopiero 20 stycznia 2025 roku.

Wybory w USA. Prognozy analityków i obawy inwestorów. Co czeka poszczególne sektory?

Według raportu Biura Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Banku Ochrony Środowiska, kluczowe znaczenie może mieć także wynik wyborów do Kongresu, który albo wzmocni, albo ograniczy możliwości realizacji polityki nowego prezydenta. Zdaniem Sebastiano Chiodino, szefa inwestycji w Generali Asset Management, zwycięstwo Trumpa może osłabić wyniki europejskiego rynku akcji względem amerykańskiego. Z kolei wygrana Harris mogłaby sprzyjać zrównoważeniu tych wyników i umocnieniu rynku europejskiego.

Dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że zamówienia na dobra trwałe we wrześniu spadły o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca, co jest wynikiem nieco lepszym od pierwotnych prognoz. Zamówienia w przemyśle zmniejszyły się o 0,5 proc., podczas gdy analitycy oczekiwali nieco mniejszego spadku.

Na rynku surowców ceny ropy naftowej wzrosły – kontrakty na WTI podrożały o 3,12% do 71,67 USD za baryłkę, a grudniowe futures na ropę Brent wzrosły o 3,01%, osiągając cenę 75,30 USD za baryłkę.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Źródło: PAP, Media.