Prezydent Donald Trump wstrząsnął rynkami, ogłaszając w piątek, że podwoi cła na import stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych. Od 4 czerwca stawki wzrosną z 25 do 50 procent. Jak podkreślił Trump, ten ruch ma na celu wzmocnienie amerykańskiego przemysłu stalowego. To kolejny agresywny krok w jego polityce protekcjonistycznej.