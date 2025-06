Czy dziś 01.06.2025 r. to niedziela handlowa, czy Dzień Dziecka z zakazem handlu

Niedziela 01.06.2025 r. przypada jako niedziela niehandlowa, co oznacza, że obowiązuje zakaz handlu. Dla wielu osób to spore zaskoczenie, ponieważ początek czerwca to także Dzień Dziecka – czas, kiedy zwykle robimy zakupy prezentowe. Niestety, w tym roku nie zrobimy ich w dużych marketach, ponieważ 1 czerwca nie znalazł się w kalendarzu wyjątków od zakazu handlu.

W całym czerwcu 2025 roku jest tylko jedna niedziela handlowa. Ten dzień wypada 29 czerwca. Wówczas otwarte będą zarówno sklepy, takie jak Biedronka, Lidl, jak i galerie handlowe, co daje możliwość zrobienia większych zakupów przed wakacyjnym wyjazdem.

Niedziela 1 czerwca – handlowa, czy z zakazem handlu. Jak i gdzie zakupy w najbliższą niedzielę?

Niedziela 1 czerwca 2025 r. przypada jako niedziela niehandlowa, co oznacza, że obowiązuje ustawowy zakaz handlu w większości dużych sklepów i centrów handlowych. To ważna informacja dla wszystkich, którzy planowali większe zakupy z okazji Dnia Dziecka – dziś nie zrobisz ich w marketach i dyskontach.

Oznacza to, że sklepy takie jak Lidl, Biedronka, Stokrotka, Kaufland, Carrefour czy Auchan są zamknięte. Dotyczy to również większości galerii handlowych, gdzie działają sieci odzieżowe, elektroniczne czy drogerie. Nawet jeśli obiekt handlowy jest otwarty (np. kino, restauracje), same sklepy będą dziś nieczynne.

Niedziela 01.06.2025 r. z zakazem handlu. Gdzie zrobisz zakupy na Dzień Dziecka?

Niezawodne w każdą niedzielę – również 01.06.2025 r. – są sklepy sieci Żabka. Dzięki temu, że wiele z nich działa w modelu franczyzowym, a właściciele samodzielnie obsługują klientów, mogą one być czynne nawet w dni objęte zakazem handlu.

Większość Żabek w niedziele funkcjonuje według skróconych godzin otwarcia – zwykle od 9:00 lub 10:00 rano, ale są też sklepy, które działają tak jak w dni powszednie, czyli od godziny 6:00 do 23:00.

Tutaj zakaz handlu w niedzielę 1 czerwca nie obowiązuje. Nie tylko Żabka

Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje również m.in.:

stacji benzynowych,

cukierni,

kwiaciarni,

piekarni,

punktów gastronomicznych, takich jak kawiarnie, lodziarnie, bary czy restauracje.

Warto pamiętać, że zamówienia można również składać w sklepach internetowych, które nie podlegają przepisom o zakazie handlu. Co więcej, część z nich realizuje dostawy nawet w dni niehandlowe, w tym także w niedzielę 01.06.2025 r.

Kiedy niedziela bez zakazu handlu? Niedziele handlowe w 2025

W bieżącym roku niedziele handlowe przypadły już 26 stycznia, 13 kwietnia oraz 27 kwietnia. Do końca roku czeka nas jeszcze pięć takich okazji, kiedy zakupy będzie można zrobić również w niedzielę. Przypadają one na następujące daty:

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

Jeśli planujemy większe zakupy lub chcemy uniknąć tłoku w soboty, warto zapisać te terminy w kalendarzu. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu – większość sklepów, w tym galerie handlowe, pozostaje wtedy zamknięta.

