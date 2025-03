Od marca 2015 roku polski system emerytalny wzbogacił się o specjalny dodatek finansowy, dedykowany osobom, które doświadczyły represji politycznych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Początkowo ustalona kwota tego świadczenia wynosiła 565,67 zł, jednak z biegiem lat uległa znacznemu zwiększeniu. Kluczowym momentem była nowelizacja ustawy w lipcu 2023 roku, która miała na celu poprawę sytuacji materialnej byłych działaczy opozycji. W efekcie tej zmiany, we wrześniu 2023 roku dodatek osiągnął wysokość minimalnej emerytury, a od marca 2025 roku jego wartość wzrosła do 1878,91 zł miesięcznie.

Ten wzrost świadczenia o 300 proc. stanowi znaczące wsparcie finansowe dla seniorów, którzy w przeszłości ponieśli konsekwencje swojej aktywności na rzecz wartości demokratycznych i wolnościowych. Co istotne, powiązanie wysokości dodatku z kwotą minimalnej emerytury zapewnia jego dalszy wzrost w przyszłości, w miarę dokonywania kolejnych waloryzacji emerytur. Ta regulacja gwarantuje, że wsparcie finansowe dla osób represjonowanych politycznie będzie systematycznie dostosowywane do zmieniających się warunków ekonomicznych.

Co ważne, otrzymana kwota dodatku nie podlega opodatkowaniu. Ponadto dodatek ten nie jest wliczany do dochodu przy ocenie uprawnień do korzystania z pomocy społecznej. Oznacza to, że jego otrzymanie nie wpływa negatywnie na możliwość uzyskania innych form wsparcia, a uprawnieni otrzymują pełną kwotę przyznanego dodatku.

Kto jest uprawniony do dodatku dla opozycjonistów?

Dodatek finansowy jest przeznaczony dla dwóch grup osób: osób, które oficjalnie posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osób, które doświadczyły represji ze względów politycznych.

Aby otrzymać ten dodatek, konieczne jest spełnienie jednego z dwóch warunków:

Działalność opozycyjna: Udokumentowanie co najmniej 12 miesięcy aktywności w zorganizowanych strukturach opozycyjnych, które sprzeciwiały się reżimowi komunistycznemu.

Represje więzienne: Udokumentowanie pobytu w więzieniu przez co najmniej 30 dni w wyniku prześladowań politycznych.

Wniosek o przyznanie tego świadczenia należy złożyć do Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

