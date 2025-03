Dodatek uzupełniający do renty socjalnej to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom pobierającym rentę socjalną, które spełniają określone warunki.

Dodatek uzupełniający do renty socjalnej przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

Pobierają rentę socjalną.

Są całkowicie niezdolne do pracy.

Nie posiadają innych dochodów z tytułu pracy zarobkowej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury lub innych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, lub zaopatrzenia emerytalnego.

Po marcowej waloryzacji, dodatek do renty socjalnej wynosi 2610,72 zł. W połączeniu z samą rentą socjalną w wysokości 1878,91 zł, daje to łącznie prawie 4500 zł. Należy jednak pamiętać, że jest to kwota brutto, od której Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potrąci składki oraz zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). W efekcie, na konto rencisty wpłynie suma niższa od kwoty brutto.

Wypłata dodatków uzupełniających do renty socjalnej 2025

1 maja 2025 roku ZUS rozpocznie wypłatę dodatków do renty socjalnej dla osób z orzeczoną zarówno niezdolnością do samodzielnej egzystencji, jak i całkowitą niezdolnością do pracy. Aby otrzymać ten dodatek, nie trzeba składać wniosku do ZUS.

Dodatek uzupełniający do renty socjalnej zostanie przyznany automatycznie osobom, które na dzień 1 stycznia 2025 roku posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. ZUS informuje, że w takiej sytuacji nie trzeba składać wniosku, a informacja o przyznaniu świadczenia zostanie udostępniona na profilu PUE/eZUS.

W przypadku automatycznego przyznania dodatku dopełniającego (bez konieczności składania wniosku), ZUS wypłaci wyrównanie za okres od 1 stycznia 2025 roku. Jeśli natomiast orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji otrzymaliśmy po 1 stycznia bieżącego roku, dodatek będzie przysługiwał od miesiąca, w którym spełnimy wymagane warunki, jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Wiele osób ma pytania dotyczące zasad ubiegania się o dodatek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyjaśnił w swoim poradniku, w jakich sytuacjach konieczne jest złożenie wniosku. ZUS tłumaczy, że wniosek o dodatek dopełniający należy złożyć, jeśli:

jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy i nie posiadasz orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

masz prawo do renty socjalnej i na 1 stycznia 2025 roku nie masz orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji, aby otrzymać dodatek dopełniający, musisz złożyć wniosek (EDD-SOC) i uzyskać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Co ważne, do wniosku o świadczenie należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. Zaświadczenie to musi być sporządzone na formularzu OL-9.

