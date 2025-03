Program 800 plus

Program 800 plus oferuje wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi do 18 roku życia, bez względu na wysokość ich dochodów. Środki są wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe. Aby skorzystać z tego świadczenia, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

800 plus - od kiedy?

Od lutego 2025 roku rodzice mają możliwość ubiegania się o świadczenie "Rodzina 800 plus" na kolejny okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku i zakończy się w maju 2026 roku.

Zmiany w 800 plus 2025. Te rodziny stracą prawo do 800 plus od 1 czerwca

W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci znacznie mniej świadczeń z programu 800 plus dla obywateli Ukrainy. Spowodowane jest to zmianą w przepisach, która weszła w życie w połowie ubiegłego roku. Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadziła dodatkowy warunek: świadczenie przysługuje tylko tym ukraińskim rodzicom, których dzieci chodzą do szkoły w Polsce.

Wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Joanna Mucha, informowała w Sejmie, że od początku roku liczba ukraińskich dzieci otrzymujących 800 plus spadła o 20 tysięcy, co jest bezpośrednim efektem wprowadzonej zmiany. Należy podkreślić, że spadek liczby osób uprawnionych do świadczenia nie nastąpił na początku 2025 roku, lecz dopiero wraz z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, który zaczyna się 1 czerwca 2025 roku.

800 plus - wniosek

Wnioski o świadczenia można składać wyłącznie online, korzystając z jednej z następujących opcji: profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (eZUS); systemu bankowości elektronicznej; portalu Emp@tia; aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na smartfony i tablety.

Rzecznik ZUS, Wojciech Dąbrówka, poinformował, że rodzice, którzy w poprzednim okresie świadczeniowym otrzymywali 800 plus na podstawie złożonego wniosku, mogą wygenerować w aplikacji wniosek na nowy okres. System automatycznie wypełni go danymi z poprzedniego wniosku, jednak rodzic ma możliwość wprowadzenia zmian, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeżeli dzieci są zarejestrowane w ZUS jako osoby ubezpieczone zdrowotnie, system umożliwia automatyczne pobranie ich danych w kreatorze wniosku, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania informacji.

800 plus - terminy

Jeśli rodzic złoży kompletny wniosek o świadczenie 800 plus wraz z niezbędnymi dokumentami do 30 kwietnia 2025 roku, ZUS dokona wypłaty do 30 czerwca 2025 roku, co zapewni ciągłość otrzymywania świadczenia. Złożenie wniosku do końca czerwca 2025 roku zagwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 roku. Natomiast złożenie wniosku po 30 czerwca 2025 roku spowoduje, że świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

W 2024 roku wpłynęło 5 193 000 wniosków o świadczenie wychowawcze, obejmujących 7 918 000 dzieci. W porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy złożono 5 271 000 wniosków dotyczących 8 136 000 dzieci, liczba wniosków i objętych nimi dzieci nieznacznie spadła.

800 plus 2025 - wypłaty w marcu 2025

Zgodnie z planem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia są wypłacane w dziesięciu ustalonych dniach. Czasami, ze względu na specyficzne ułożenie dat, przelewy mogą zostać zrealizowane przed terminem. Taka sytuacja ma miejsce w marcu 2025 roku. Dlaczego doszło do modyfikacji w harmonogramie wypłat? Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy na konta rodziców w dziesięciu ustalonych terminach, a mianowicie 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypada w dzień wolny od pracy, środki są przekazywane wcześniej. Oto daty przelewów 800 plus w marcu 2025, wraz z przesunięciem terminów:

2 marca (niedziela - wypłata wcześniej w piątek 28 lutego),

4 marca (wtorek),

7 marca (piątek),

9 marca (niedziela - wypłata wcześniej w piątek 7 marca),

12 marca (środa),

14 marca (piątek),

16 marca (niedziela - wypłata wcześniej w piątek 14 marca),

18 marca (wtorek),

20 marca (czwartek),

22 marca (sobota - wypłata wcześniej w piątek 21 marca).

