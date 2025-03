ZUS ostrzega

Uwaga na fałszywe e-maile! ZUS ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod instytucję. Nigdy nie podawaj poufnych danych w odpowiedzi na podejrzane wiadomości. ZUS nie wysyła maili z informacją o problemach z logowaniem do PUE ZUS i nie prosi o otwieranie załączników lub klikanie w linki. Oto szczegóły.

Oszuści podszywają się pod ZUS

Oszuści rozsyłają fałszywe e-maile, podszywając się pod ZUS. Jak informuje instytucja, wiadomości te pochodzą z podejrzanego adresu e-mail i informują o problemach z płatnościami, wymagając aktualizacji danych. Link zawarty w wiadomości prowadzi do fałszywej strony logowania e-ZUS, która ma na celu wyłudzenie danych logowania i informacji o kartach kredytowych.

Rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka ostrzega, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wysyła do swoich klientów wiadomości e-mail z prośbą o podanie danych kart kredytowych, informacji o błędnym logowaniu do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ani nie zachęca do otwierania załączonych plików czy linków. ZUS kontaktuje się drogą elektroniczną tylko z osobami, które mają konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) i wybrały taką formę kontaktu. W wiadomości e-mail od ZUS zawsze znajdzie się imię i nazwisko pracownika.

Dostałeś takiego maila? Oto, co powinieneś zrobić

ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile ani nie otwierać załączników pochodzących od oszustów. Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci. W sytuacji, w której mamy wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, należy się skontaktować z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00, lub adresem mailowym cot@zus.pl.

