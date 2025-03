Kwalifikacja wojskowa 2025 - terminy

Kwalifikacja wojskowa w Polsce to proces, którego celem jest zebranie danych do ewidencji wojskowej (aktualizacja informacji o obywatelach w kontekście ich potencjalnej służby wojskowej) oraz ocena zdolności do służby wojskowej (określenie, czy dana osoba jest fizycznie i psychicznie zdolna do pełnienia służby wojskowej).

Kwalifikacja wojskowa w 2025 roku rozpoczęła się 3 lutego 2025 roku i potrwa do 30 kwietnia 2025 roku. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

Warto pamiętać, że kwalifikacja wojskowa to proces rejestracji i oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej, a nie natychmiastowe wcielenie do armii.

Komisja wojskowa dla kobiet 2025. Kto dostanie wezwanie do wojska 2025?

W 2025 roku około 230 tysięcy osób zostanie wezwanych do kwalifikacji wojskowej. Wezwania obejmą następujące grupy:

Mężczyźni urodzeni w 2006 roku (19-latkowie).

Mężczyźni w wieku 20-24 lat (urodzeni w latach 2001-2005), którzy dotychczas nie stawili się na kwalifikację i posiadają określone kategorie zdolności do służby.

Osoby, które w latach 2023-2024 otrzymały kategorię czasowej niezdolności do służby (B6-B24), jeśli ich niezdolność kończy się przed końcem kwalifikacji w 2025 roku. Ich ponowne wezwanie ma na celu ustalenie ostatecznej kategorii zdolności (A, D lub E).

Osoby, które w latach 2023-2024 otrzymały kategorię czasowej niezdolności do służby (B6-B24), jeśli ich niezdolność kończy się po kwalifikacji w 2025 roku, pod warunkiem złożenia wniosku o zmianę kategorii przed końcem kwalifikacji.

Kobiety urodzone w latach 1998-2006 z kwalifikacjami przydatnymi w wojsku, które jeszcze nie stawały do kwalifikacji, oraz te, które kończą studia lub naukę w zawodach istotnych dla wojska w roku szkolnym/akademickim 2024/2025.

Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się dobrowolnie, oraz osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej do 60. roku życia, jeśli nie mają jeszcze ustalonej kategorii zdolności.

Komisja wojskowa dla kobiet 2025 - jakie zawody obejmuje?

W 2025 roku kwalifikacja wojskowa obejmie również kobiety. Obowiązek ten dotyczy głównie kobiet posiadających kwalifikacje przydatne dla wojska lub pobierających naukę w celu uzyskania takich kwalifikacji. Kwalifikacja wojskowa 2025 dotyczy kobiet urodzonych w latach 1998-2006, posiadających kwalifikacje istotne dla wojska (np. lekarze, psycholodzy, informatycy, tłumacze), a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę oraz kobiety będące studentkami, lub absolwentkami szkół wyższych.

Jak wygląda komisja wojskowa dla kobiet 2025? Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Oto spis czynności, które są wykonywane na komisji wojskowej 2025:

Sprawdzenie tożsamości : Na początku kwalifikacji wojskowej, komisja sprawdza dokumenty tożsamości osób, które się stawiają, aby potwierdzić ich tożsamość.

: Na początku kwalifikacji wojskowej, komisja sprawdza dokumenty tożsamości osób, które się stawiają, aby potwierdzić ich tożsamość. Ocena zdolności do służby : Lekarze specjaliści przeprowadzają badania, aby ocenić stan zdrowia fizycznego i psychicznego i ustalić, czy dana osoba jest zdolna do pełnienia służby wojskowej.

: Lekarze specjaliści przeprowadzają badania, aby ocenić stan zdrowia fizycznego i psychicznego i ustalić, czy dana osoba jest zdolna do pełnienia służby wojskowej. Wstępne przydzielenie : Na podstawie wyników badań i posiadanych kwalifikacji, komisja dokonuje wstępnego przydziału do określonych form obowiązku obrony.

: Na podstawie wyników badań i posiadanych kwalifikacji, komisja dokonuje wstępnego przydziału do określonych form obowiązku obrony. Aktualizacja ewidencji : Dane osobowe i informacje o stanie zdrowia są wprowadzane lub aktualizowane w ewidencji wojskowej.

: Dane osobowe i informacje o stanie zdrowia są wprowadzane lub aktualizowane w ewidencji wojskowej. Informacje o służbie : Osoby podlegające kwalifikacji otrzymują informacje o możliwościach i korzyściach związanych ze służbą.

: Osoby podlegające kwalifikacji otrzymują informacje o możliwościach i korzyściach związanych ze służbą. Wydanie zaświadczenia : Po zakończonej kwalifikacji, każda osoba otrzymuje zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

: Po zakończonej kwalifikacji, każda osoba otrzymuje zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej. Nadanie stopnia i rezerwa: Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację, otrzymują stopień wojskowy szeregowego i są przenoszone do rezerwy.

O co pytają na komisji wojskowej dla kobiet 2025?

Tiktokerka Eliza Konieczna opowiedziała o przebiegu komisji wojskowej. Kobieta udostępniła nagranie, w którym opisuje przebieg całej procedury. Z jej relacji wynika, że na miejscu pojawiła się o godzinie 7:30. Zaskoczył ją fakt, że w komisji uczestniczyli również mężczyźni, ponieważ spodziewała się, że będzie to proces przeznaczony wyłącznie dla kobiet. W trakcie komisji była zobowiązana do podania szczegółowych danych osobowych, w tym informacji o stanie cywilnym, posiadaniu dzieci, wykonywanym zawodzie, przebytych hospitalizacjach oraz ukończonych etapach edukacji.

Tiktokerka, która stawiła się na komisji wojskowej, opisuje, że po wypełnieniu niezbędnych dokumentów została zaproszona na rozmowę. W trakcie tej rozmowy musiała szczegółowo opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i umiejętnościach. Można to rozumieć jako etap oceny jej predyspozycji i kwalifikacji, które mogłyby być brane pod uwagę w kontekście ewentualnej służby wojskowej.

Następnie kobieta udała się na wizytę lekarską, podczas której opowiedziała o swoim stanie zdrowia, dotychczasowych problemach zdrowotnych, przyjmowanych lekach, nałogach oraz chorobach występujących w jej rodzinie. Dodatkowo, w ramach badania, sprawdzono jej słuch i wzrok. Jak sama zaznaczyła w komentarzu, wizyta nie obejmowała ćwiczeń fizycznych ani konieczności rozbierania się. Lekarz zapytał jedynie o wzrost i wagę, a pacjentka mogła swobodnie opowiedzieć o swoich dolegliwościach. Po zakończonej wizycie przyznano jej kategorię D.

Komisja wojskowa dla kobiet 2025 - jakie dokumenty są wymagane?

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą następujące dokumenty:

Dokument tożsamości : dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Dokumentacja medyczna : wyniki badań, zaświadczenia lekarskie, inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ocenę stanu zdrowia. Zaleca się zabranie wyników badań przeprowadzonych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

: wyniki badań, zaświadczenia lekarskie, inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ocenę stanu zdrowia. Zaleca się zabranie wyników badań przeprowadzonych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje: świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów, zaświadczenia o kursach, inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Komisja wojskowa 205 - kategorie

Podczas oceny zdrowia na kwalifikacji wojskowej, każda osoba otrzymuje jedną z czterech kategorii, które mówią o jej zdolności do służby wojskowej:

Kategoria A: Osoba jest zdrowa i może służyć w wojsku (oprócz służby zawodowej).

Osoba jest zdrowa i może służyć w wojsku (oprócz służby zawodowej). Kategoria B: Osoba jest tymczasowo niezdolna do służby w czasie pokoju. Po pewnym czasie (do 2 lat) zostanie wezwana na ponowną ocenę.

Osoba jest tymczasowo niezdolna do służby w czasie pokoju. Po pewnym czasie (do 2 lat) zostanie wezwana na ponowną ocenę. Kategoria D: Osoba nie może służyć w wojsku w czasie pokoju, ale może pełnić służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Osoba nie może służyć w wojsku w czasie pokoju, ale może pełnić służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Kategoria E: Osoba jest trwale niezdolna do służby wojskowej, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

Te kategorie pokazują, czy i w jakim stopniu dana osoba jest zdrowa i zdolna do pełnienia służby wojskowej.

Czy komisja wojskowa dla kobiet 2025 jest obowiązkowa?

Tak, kwalifikacja wojskowa i komisja wojskowa jest obowiązkowa dla osób, które podlegają temu obowiązkowi zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli dla kobiet również.

Co w sytuacji, gdy nie zgłoszę się na komisję wojskową 2025? Co za to grozi?

Udział w kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowy. Osoby, które otrzymają wezwanie, muszą stawić się w wyznaczonym terminie. Wyjątkiem są poważne okoliczności, które uniemożliwiają stawiennictwo. W takim przypadku należy jak najszybciej powiadomić odpowiedni urząd, najlepiej w dniu planowanej wizyty. Konsekwencje niestawiennictwa mogą być dotkliwe. Osoby, które zignorują wezwanie bez uzasadnionej przyczyny, muszą liczyć się z:

Doprowadzeniem przez policję: Funkcjonariusze mogą doprowadzić taką osobę na komisję lekarską.

Nałożeniem grzywny: Zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, za nieobecność grozi grzywna.

Komisja wojskowa dla kobiet 2025 a zwrot pieniędzy

Osoba wezwana na kwalifikację wojskową ma prawo do:

Zwrotu kosztów dojazdu: Osoba wezwana ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację oraz powrotu do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów następuje na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu samochodem jest uzależniona od pojemności silnika. Koszty te zwraca organ wzywający na wniosek złożony przez osobę wezwaną, według zasad określonych w przepisach tytułu III działu 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Osoba wezwana ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację oraz powrotu do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów następuje na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu samochodem jest uzależniona od pojemności silnika. Koszty te zwraca organ wzywający na wniosek złożony przez osobę wezwaną, według zasad określonych w przepisach tytułu III działu 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Rekompensaty za utracone zarobki: Osobie wezwanej przysługuje rekompensata za każdy dzień nieobecności w pracy spowodowanej koniecznością stawienia się na kwalifikacji wojskowej. Wysokość rekompensaty wynosi 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Należy pamiętać, że konkretne kwoty rekompensat mogą ulegać zmianom.

