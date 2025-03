Rafał Brzoska, prezes InPostu i szef zespołu ds. deregulacji został zapytany w RMF o 800 plus. Miliarder ma sprecyzowany pogląd w tej sprawie. Jeżeli 800 plus jest elementem, który pozwala wyrównać szanse społeczne, powinien być ograniczony tam, gdzie niepotrzebne jest ich wyrównywanie. Ja nie pobieram 800 plus na żadne z moich dzieci, bo jestem patriotą, uważam, że nie należy mi się - mówił.

Jego zdaniem wszyscy, którzy chcą pracować, mieć dzieci i nie stać ich na to, żeby np. edukować dzieci na odpowiednim poziomie, powinni mieć wsparcie państwa. Wsparcie państwa powinno być wyłączane tam, gdzie dochody są wystarczająco duże, by każdy mógł sam zadbać o to, by jego dzieci mogły być wykształcone - dodał. Podkreślił też, że "kryterium dochodowe w tego typu programach jest kluczowe".

Brzoska to polski Musk?

Skomentował także porównywanie go z Elonem Muskiem. To, co nas łączy z Muskiem, to fakt, że razem graliśmy w "Cywilizację" jako dzieci - zauważył gość RMF FM. Musk jest ikoną sukcesu biznesowego. Dostał zadanie, które w USA jest możliwe ze względu na ustrój. Nowa administracja otrzymała wyjątkowo silny mandat społeczny - zwrócił uwagę Brzoska.

Reklama

Brzoska przygotuje propozycje deregulacyjne

Reklama

Na początku lutego premier Donald Tusk zaproponował Brzosce stworzenie zespołu, który w szybkim tempie przygotuje propozycje deregulacyjne. Szef rządu podkreślił, że chce się regularnie spotykać z przedsiębiorcami. Muszę od was wiedzieć dokładnie, co muszę zrobić jako premier, co musi zrobić moja administracja, żeby wam było łatwiej- powiedział Tusk, zwracając się do uczestników wydarzenia. Dodał, że należy pilnie przygotować najprostsze akty deregulacyjne "uwalniające gospodarkę, uwalniające wasz czas i wasze portfele od niepotrzebnych ciężarów".

Rafał Brzoska to przedsiębiorca, założyciel i prezes firmy InPost, jeden z najbogatszych Polaków. InPost to firma oferująca rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce. Firma dysponuje m.in. siecią ponad 66 tys. punktów, w których można nadać lub odebrać paczkę. Oprócz Polski działa też w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu i Holandii. W 2023 r. InPost obsłużył 892 mln przesyłek.