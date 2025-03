700 plus na psa lub kota

Przygarnięcie pupila to też obowiązki i koszty. Te potrafią zniechęcić niektóre osoby. Zwłaszcza na początku może być ciężko kiedy wydatki się kumulują, ponieważ trzeba zakupić różne akcesoria dla czworonoga, miejsce do spania czy pożywienie. Na rozwiązanie tego problemu wpadły władze gminy Kamieńsk. Osoby, które adoptują zwierzaka ze schroniska, z którym gmina ma podpisaną umowę (znajduje się w Pieczyskach pod Wieruszowem) otrzymają 700 zł na wyprawkę.

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pieczyskach, położonym w gminie Wieruszów, przebywa obecnie 40 psów. Mimo że co miesiąc około 30 z nich znajduje nowe domy, to wciąż za mało, aby zapewnić opiekę wszystkim potrzebującym zwierzętom. W odpowiedzi na tę sytuację gmina Wieruszów wprowadza specjalny program wsparcia finansowego dla osób, które zdecydują się na adopcję psa ze schroniska.

Gmina Kamieńsk wprowadziła unikalny program wsparcia finansowego, nazwany "700 plus", który ma na celu zachęcenie do adopcji zwierząt, zwłaszcza psów i kotów. Burmistrz Kamieńska, Jarosław Bąkowicz, podkreśla, że inicjatywa ta jest skierowana do potencjalnych opiekunów zwierząt.

Burmistrz Kamieńska ogłosił, że projekt adopcji zwierząt ze schroniska ma zasięg ogólnoświatowy, a nie tylko lokalny. Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcą przygarnąć psa lub kota, choć obecnie w schronisku znajdują się tylko psy. Adopcja wiąże się z dodatkowym wsparciem finansowym w wysokości 700 zł, które można przeznaczyć na zakup karmy, zabiegi weterynaryjne, kojec lub budę. Wydatki te są refundowane na podstawie przedstawionych faktur.

Dla kogo 700 plus na psa lub kota?

Program wsparcia adopcji psów ze schroniska w Kamieńsku jest otwarty dla wszystkich chętnych, nie tylko dla mieszkańców gminy. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 700 zł, a jej dokładna wysokość zależy od udokumentowanych wydatków na potrzeby adoptowanego psa.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 700 plus na psa lub kota?

Aby skorzystać z programu "700 plus" w Kamieńsku, osoby zainteresowane adopcją zwierzęcia muszą najpierw podpisać umowę w urzędzie gminy. Umowa ta określa szczegółowe warunki, które należy spełnić, w tym obowiązek przedstawiania faktur dokumentujących wydatki związane z utrzymaniem adoptowanego psa lub kota. Burmistrz Kamieńska podkreśla, że pieniądze są wypłacane na podstawie tych faktur, aby zapewnić, że środki są przeznaczane na potrzeby zwierzęcia.

Pracownicy schroniska, którzy doskonale znają swoich podopiecznych, służą pomocą w podjęciu decyzji o adopcji, doradzając w wyborze zwierzęcia odpowiedniego do stylu życia i oczekiwań przyszłego opiekuna. Władze lokalne podkreślają, że dobro zwierząt jest dla nich priorytetem, dlatego rozważają przeprowadzanie kontroli w domach osób, które adoptowały czworonogi.