Płaca minimalna w Polsce - najważniejsze informacje

Minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2025 roku:

Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosi 30,50 zł brutto.

Wynagrodzenie netto (na rękę) od stycznia 2025 roku wynosi około 3510,92 zł.

Zmiany w płacy minimalnej

W 2025 roku w Polsce nastąpiła podwyżka minimalnej pensji. Od 1 stycznia 2025 roku najniższe wynagrodzenie wynosi 4666 zł brutto. Ta kwota dotyczy osób zatrudnionych na pełny etat. Do obliczenia minimalnej płacy nie wlicza się:

nagrody jubileuszowej,

odprawy emerytalnej lub rentowej,

wynagrodzenia za nadgodziny,

dodatku za pracę w nocy,

dodatku stażowego,

dodatku za trudne warunki pracy.

W Polsce szykują się zmiany w przepisach dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rząd pracuje nad nową ustawą, która dostosuje polskie prawo do dyrektywy unijnej z 2022 roku. Dyrektywa ta ma na celu zapewnienie godnych płac minimalnych w krajach Unii Europejskiej.

Płaca minimalna w 2026 roku - ile wyniesie?

Wprowadzony ma zostać przepis, który ustali płacę minimalną jako pensję podstawową. Nowe zasady zaczną obowiązywać w 2026 roku. Po wejściu w życie, minimalna pensja będzie stanowić 55 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia w kraju. Według informacji z Infor.pl, dokładna kwota nie jest jeszcze znana, ale bazując na prognozach budżetowych na 2025 rok, przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2026 roku może wynieść 9219 zł. W związku z tym, minimalna pensja może wtedy osiągnąć poziom 5070 zł.

Płaca minimalna w kolejnych latach - oto kwoty

"Fakt" opublikował przewidywania dotyczące średniego wynagrodzenia brutto, które zostały zawarte w projekcie budżetu na rok 2025. Na podstawie tych danych można oszacować, jakie będą minimalne wynagrodzenia, obliczane według nowych zasad (55 proc.):

2026 rok:

Średnia pensja: 9218 zł,

Płaca minimalna: 5070 zł.

2027 rok:

Średnia pensja: 9748 zł,

Płaca minimalna: 5361,4 zł.

2028 rok:

Średnia pensja: 10269 zł,

Płaca minimalna: 5648 zł.

Prognozuje się, że minimalne wynagrodzenie w Polsce będzie rosło średnio o 290 zł brutto rocznie. Na przykład, w 2026 roku pracownik otrzymujący najniższą krajową zarobi "na rękę" około 3981 zł. Od 1 stycznia 2025 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, płaca minimalna wynosi 4666 zł brutto, co przekłada się na około 3510,92 zł netto. Oznacza to, że pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie zyskają dodatkowe 249 zł miesięcznie, czyli 2988 zł rocznie. Wzrosła również minimalna stawka godzinowa z 28,10 zł brutto do 30,50 zł brutto.