Zmiany w liczbie miejsc postojowych

Rząd planuje zniesienie wymogu budowy określonej liczby miejsc postojowych przy inwestycjach mieszkaniowych. Propozycja zmian wynika z projektu nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz innych ustaw, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jakie przepisy zostaną uchylone?

Projekt zakłada usunięcie dwóch kluczowych przepisów specustawy mieszkaniowej:

Obowiązku zapewnienia co najmniej 1,5-krotnej liczby miejsc postojowych w stosunku do liczby mieszkań w nowej inwestycji.

Wymogu budowy liczby miejsc postojowych równej liczbie mieszkań w przypadku inwestycji w obszarach śródmiejskich.

Zmiana ta oznacza, że inwestorzy nie będą już zobligowani do realizacji parkingów na poziomie określonym w ogólnokrajowych przepisach.

Kto zdecyduje o liczbie miejsc postojowych?

Nowe przepisy przewidują, że to rady gminy będą mogły określać liczbę miejsc postojowych w ramach standardów urbanistycznych. Oznacza to możliwość dostosowania polityki parkingowej do lokalnych uwarunkowań, takich jak:

Rozwinięcie transportu publicznego,

Dostępność dróg rowerowych,

Gęstość zabudowy w danej lokalizacji.

Obecnie gminy mogły jedynie podwyższać liczbę miejsc postojowych ponad ustawowe minimum, ale nie miały możliwości jego zmniejszenia.

Jakie będą skutki zniesienia wymogu parkingowego?

Zniesienie minimalnego wskaźnika miejsc postojowych może mieć kilka kluczowych konsekwencji:

Plusy:

Niższe koszty inwestycji – deweloperzy nie będą musieli budować parkingów w liczbie narzuconej przepisami, co może obniżyć ceny mieszkań.

Więcej terenów zielonych – mniej przestrzeni zajmowanej przez parkingi może oznaczać więcej miejsc rekreacyjnych.

Większa elastyczność w planowaniu – gminy będą mogły dostosować wymogi parkingowe do lokalnych potrzeb.

Minusy:

Większe problemy z parkowaniem – mniejsza liczba miejsc może doprowadzić do wzrostu liczby aut parkowanych na ulicach.

Potrzeba lepszej infrastruktury transportowej – zmniejszenie liczby parkingów wymaga rozwoju komunikacji miejskiej, ścieżek rowerowych i alternatywnych form transportu.

Ryzyko konfliktów sąsiedzkich – brak miejsc postojowych może prowadzić do sporów między mieszkańcami o dostęp do ograniczonych zasobów.

Jak wyglądała poprzednia próba zmiany przepisów?

Warto wspomnieć, że zapis znoszący obowiązek budowy miejsc postojowych pojawił się już w pierwotnym projekcie ustawy o usuwaniu skutków powodzi. Jednak ostatecznie przepis ten został usunięty z finalnej wersji ustawy. Teraz temat wraca w ramach nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.