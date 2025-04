Podlaski Bon Turystyczny. Tysiąc bonów rozeszło się w zaledwie 6 godzin. Kiedy kolejna tura?

Program Podlaski Bon Turystyczny spotkał się z ogromnym odzewem – w ciągu zaledwie sześciu godzin wydano 1003 bony na tańsze noclegi w województwie. Dyrektor Biura Turystyki urzędu marszałkowskiego, Katarzyna Sadowska, w rozmowie z PAP nie kryła zaskoczenia skalą zainteresowania, przyznając, że "przeszło nasze oczekiwania". Łączna wartość bonów pierwszej puli wyniosła 350 tysięcy złotych, a część z nich została już aktywowana przez turystów. Bony, dostępne od 20 kwietnia na stronie podlaskibonturystyczny.pl, są generowane na numer telefonu i uprawniają do skorzystania ze zniżki w jednym z 567 zakwalifikowanych obiektów do końca maja.

Czym jest Podlaski Bon Turystyczny?

Województwo podlaskie wprowadziło specjalny bon turystyczny, który ma na celu wsparcie lokalnej turystyki. Program, startujący w kwietniu, oferuje turystom dofinansowanie do noclegów w wysokości do 400 złotych. Inicjatywa ta ma na celu pobudzenie turystyki w regionie, który zmaga się z trudnościami.

Kiedy kolejna pula Podlaskiego Bonu Turystycznego?

Kolejna pula Podlaskiego bonu turystycznego zostanie udostępniona 1 czerwca i będzie przeznaczona na pobyty w czerwcu, lipcu i sierpniu, z łączną wartością dofinansowania wynoszącą 700 tysięcy złotych. Całościowo, na program bonów turystycznych w 2025 roku władze województwa podlaskiego przeznaczyły 2 miliony złotych z budżetu, z możliwością zwiększenia tej kwoty w zależności od zainteresowania.

Ile dofinansowania można otrzymać w ramach Podlaskiego Bonu Turystycznego?

Wysokość dofinansowania w ramach Podlaskiego Bonu Turystycznego zależy od standardu zakwaterowania. Turyści mogą otrzymać 200 zł przy wyborze kempingu, schroniska lub kwatery agroturystycznej, 300 zł w przypadku noclegu w hotelu jedno- lub dwugwiazdkowym, apartamencie czy pensjonacie, a 400 zł w hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych.

Na co można wykorzystać Podlaski Bon Turystyczny?

Bon można wykorzystać w obiektach noclegowych biorących udział w programie, takich jak:

pola kempingowe,

miejsca dla kamperów,

pensjonaty,

hotele kategoryzowane gwiazdkami.

Podlaski Bon Turystyczny 2025

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej ma negatywny wpływ na turystykę w województwie podlaskim, powodując spadek liczby turystów z kraju i zagranicy. W odpowiedzi na te trudności, władze regionu wprowadziły innowacyjny Podlaski Bon Turystyczny, mający na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej.

Bon turystyczny ma na celu ożywienie turystyki w Podlaskiem, które od 2021 roku zmaga się ze skutkami kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Działania reżimu Łukaszenki, określane jako wojna hybrydowa, spowodowały spadek liczby turystów odwiedzających ten region. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podkreśla, że program ma na celu pokazanie, że Podlaskie jest bezpiecznym miejscem dla turystów.

Kto może dostać bon turystyczny? Dla kogo Podlaski Bon Turystyczny 2025?

O dopłatę do noclegów mogą ubiegać się dorośli turyści, mieszkający w Polsce w innych województwach niż podlaskie, którzy zdecydują się na minimum dwa noclegi w obiektach zgłoszonych do programu. Jak podaje portal onet.pl, bon turystyczny można utrzymać w dwóch etapach programu: od 20 kwietnia do 31 maja 2025 – wówczas wygenerować można bon na noclegi realizowane w kwietniu i maju 2025 roku oraz od 1 czerwca do 31 grudnia 2025 – kiedy można wygenerować bon na noclegi realizowane od czerwca do grudnia 2025 roku.

Jak można przeczytać na stronie województwa podlaskiego, jedna osoba może wygenerować tylko jeden bon, który wykorzystać można tylko na jedną rezerwację, niezależnie od liczby nocujących osób. Bon jest generowany w formie cyfrowej, posiada unikalny numer, kod QR i jest przypisany do numeru telefonu osoby podaje we wniosku. Bon trzeba wygenerować na stronie programu podlaskibonturystyczny.pl, a następnie podać przy płatności za pobyt (zostanie on odliczony od rachunku). Bon przypisany jest do konkretnej osoby i nie można go przekazać innym ani wymienić na gotówkę.

Wniosek o Podlaski Bon Turystyczny

Aby skorzystać z Podlaskiego Bonu Turystycznego, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online na stronie internetowej www.podlaskibonturystyczny.pl. Marszałek województwa podkreśla, że program ten, choć inspirowany ogólnopolskim bonem turystycznym z 2020 roku, jest nowatorskim rozwiązaniem w skali kraju. Województwo podlaskie jest pierwszym regionem, który wprowadził taki program.