UE planuje nałożenie podatku na małe paczki przysyłane spoza krajów Wspólnoty, głównie z Chin, by ograniczyć import dóbr sprzedawanych przez tamtejsze detaliczne sklepy online, takie jak Temu czy Shein – podał we wtorek "Financial Times", powołując się na propozycję Komisji Europejskiej. Temu jest niezwykle popularne także w Polsce.