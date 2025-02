b Restauracja "Niewinni Czarodzieje Trzy Zero", której właścicielem jest Kuba Wojewódzki, czyli samozwańczy król TVN, ma niebanalną propozycję dla swoich gości. Cena złotych dubajskich pączków powala.

Do tej pory najdroższe pączki w Polsce serwowała cukiernia Kaiser Patisseri, gdzie za wypiek obsypany jadalny złotem trzeba zapłacić 100 zł. W tym roku jednak wszystko wskazuje na to, że rekord najdroższego pączka zostanie pobity przez lokal Kuby Wojewódzkiego.

Drogie, słodkie grzechy

"Grzeszysz? Rób to w wielkim stylu. Nie bez powodu Nasze pączki są poj*chanie drogie, ale grubo nadziane tak jak nasza restauracja w weekendowe wieczory - pełna i bez granic. Nadzienie? Jak dubajska czekolada. Polewa? Roztapia się w ustach szybciej niż Twoje zasady przy drugim drinku" - możemy przeczytać we wpisie na na instagramowym profilu restauracji "Niewinni Czarodzieje Trzy Zero".

Tyle kosztuje pączek dubajski u Kuby Wojewódzkiego

Specjalne pączki z Dubaju przygotowane z okazji tegorocznego tłustego czwartku są przygotowane z nadzieniem z ciasta kataifi z nadzieniem oraz pasty pistacjowej i posypane 24-karatowym złotem.

Pączki obsypane jadalny złotem zdecydowanie należą do słodkich wypieków, za które trzeba słono zapłacić. Jak udało się ustalić "Faktowi", za jeden pączek z Dubaju w lokalu Kuby Wojewódzkiego trzeba będzie zapłacić ok. 108 zł. "Jak usłyszeliśmy od pracownika restauracji, dubajskie specjały mają kosztować równowartość 100 dirhanów Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli według obecnego kursu ok. 108 zł" - podaje tabloid.