Tłusty czwartek to dzień, na który czekają wszyscy miłośnicy słodkości w Polsce Kraj ogarnia pączkowe i faworkowe szaleństwo, w wielu cukierniach ustawiają się kolejki po pączki. Ile za pączka trzeba zapłacić w cukierni uwielbianej przez widzów gwiazdy TVN, czyli Magdy Gessler?

Magda Gessler w 2025 roku ponownie podniosła ceny pączków w cukierni Słodki i Słony. Jak donosi "Super Express", podstawową wersję tego pączka można u niej kupić za 23 złote. Pączki z bardziej wyszukanym nadzieniem - adwokat lub śliwka w czekoladzie - kosztują 24 złote.

Tak rosły ceny pączków u Magdy Gessler

"Super Express" zrobił zestawienie cen pączków z ostatnich lat. Wygląda ono tak: 2021 rok - 8 zł U Fukiera, 11 zł w Słodki Słony; 2022 rok - 13 zł U Fukiera, 15 zł - w Słodki Słony; 2023 rok - 15 zł 'U Fukiera, 18 zł w Słodki Słony; 2024 rok - 22 zł za sztukę w Słodki Słony.

Dlatego pączki u Magdy Gessler tyle kosztują

Gwiazda "Kuchennych rewolucji" podkreśla, że za jakość trzeba płacić, a w jej cukierniach pączki przygotowywane są z najlepszych, świeżych składników. "By wyprodukować dobrego pączka, trzeba zakupić 36 żółtek, prawie pół kilograma masła i kilogram mąki. Do tego dochodzą oczywiście koszty utrzymania lokalu oraz personelu. To kosztuje!" – wyjaśniła w rozmowie z "Faktem".

Najdroższe pączki w Polsce

Choć ceny u Magdy Gessler szokują, na rynku pojawiła się jeszcze bardziej ekskluzywna oferta. W 2025 roku cukiernia Kaiser Patisserie zaproponowała limitowaną edycję pączków pokrytych 24-karatowym złotem. Cena? 100 zł za sztukę!