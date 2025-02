Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które straciły oboje rodziców i otrzymują rentę rodzinną. Celem tego dodatku jest wsparcie finansowe osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

ZUS wypłaca dodatek sierocy wyłącznie osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Jest to świadczenie, które powiększa rentę rodzinną. ZUS nie określa granicy wieku. Prawo do dodatku wygasa wraz z utratą prawa do renty rodzinnej. Aby nadal otrzymywać dodatek, należy kontynuować naukę tak długo, jak to możliwe. Dzieci mają prawo do renty rodzinnej bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w trakcie nauki w szkole, ale nie później niż do 25 roku życia.

Reklama

Co ważne, każda uprawniona osoba otrzymuje pełną kwotę dodatku (nie jest on dzielony między rodzeństwo). Ponadto dodatek ten nie przysługuje wdowom, które pobierają rentę rodzinną po mężu i wypłacany jest tylko przy rencie rodzinnej, żadnym innym świadczeniu.

Reklama

Od 1 marca 2025 roku kwota dodatku dla sieroty zupełnej ulegnie zmianie i wyniesie 654,48 zł. Obecna kwota dodatku zostanie podwyższona o 34,12 zł. Zmiana ta jest wynikiem corocznej waloryzacji świadczeń, która ma miejsce w marcu każdego roku. Waloryzacja ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do rosnących kosztów życia.

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej od ZUS, konieczne jest złożenie wniosku. Wnioskodawca musi być uprawniony do renty rodzinnej. Do wniosku należy dołączyć:

formularz ERRD, czyli wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej,

dokumenty potwierdzające daty zgonu obojga rodziców, lub

akt zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika, że ojciec był nieznany.

ZUS analizuje wnioski o dodatek w ciągu 30 dni. W przypadku odmowy, wnioskodawca ma prawo do odwołania. Odwołanie należy złożyć na piśmie lub ustnie w ciągu miesiąca od otrzymania negatywnej decyzji. Przekroczenie tego terminu skutkuje utratą możliwości otrzymania dodatku dla sieroty zupełnej.