Dobrzyński napisał na X, że działania CBA przeprowadzono we wtorek rano na polecenie Prokuratury Krajowej.

Zatrzymanie trzech osób w trzech województwach

"Mężczyzn zatrzymano na terenie województwa śląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego" - podał rzecznik.

Dobrzyński zaznaczył, że po wykonaniu czynności procesowych zatrzymani zostaną przewiezieni do warszawskiej siedziby PK.

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak podał, że mężczyźni zostali zatrzymani przez CBA na polecenie prokuratora z Zespołu Śledczego nr 2 w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Szczegóły po zakończeniu czynności, w tym po przedstawieniu zarzutów- zaznaczył rzecznik.

Zatrzymania w sprawie fikcyjnego zatrudnienia posła PiS

We wpisie na X we wtorek rano Lasy Państwowe zapewniły, że "z pełnym zaangażowaniem wspierają działania służb zmierzające do wyjaśnienia nieprawidłowości, jakie miały miejsce w naszej instytucji w poprzednich latach".

Zatrzymanie trzech byłych dyrektorów Lasów Państwowych to kolejny etap postępowań dotyczących zarządzania Państwowym Gospodarstwem Leśnym LP w przeszłości - oceniły Lasy.

Według wpisu na oficjalnym koncie Lasów Państwowych zatrzymania mają związek m.in. ze sprawą fikcyjnego zatrudnienia Dariusza Mateckiego (PiS) w Lasach Państwowych.

"Z ustaleń wynika, że w latach 2020-2023 wypłacano mu wynagrodzenie, mimo braku realnie wykonywanej pracy na rzecz Lasów Państwowych. Tym samym Lasy Państwowe mogły ponieść szkodę w wysokości prawie 500 tysięcy złotych. To jedna z wielu nieprawidłowości, jakie wykryto podczas weryfikacji decyzji podejmowanych przez poprzednie kierownictwo" - przypomniały Lasy.

Zaznaczyły, że dotychczas złożono 60 zawiadomień do prokuratury w sprawach dotyczących korupcji, niegospodarności i działań na szkodę LP, które zostały ujawnione w ostatnich miesiącach.

"Obecne kierownictwo PGL LP podejmuje zdecydowane kroki, aby przywrócić transparentność i odpowiedzialność w zarządzaniu Lasami Państwowymi. Wprowadzamy mechanizmy kontrolne, które uniemożliwią powtórzenie się tego typu sytuacji w przyszłości. Nie będzie tolerancji dla działań, które godzą w interes publiczny" - zadeklarowała firma.

"Lasy Państwowe to wspólne dobro wszystkich obywateli i ich przyszłość musi być budowana na przejrzystych zasadach oraz odpowiedzialnym zarządzaniu" - zapewniło PGL LP.

Audyty w Lasach Państwowych

Rzeczniczka prasowa PGL LP Anna Choszcz-Sendrowska powiedziała we wtorek PAP, że w Lasach nadal trwają audyty, zarówno wewnętrzne, jak również prowadzone przy udziale podmiotów zewnętrznych.

Mieliśmy nadzieję zakończyć audyty do końca roku, ale wciąż pojawiają się kolejne wątki. Myślimy, że może uda się je zakończyć do połowy roku – powiedziała. Pytana, czy w związku z tym można spodziewać się kolejnych zawiadomień do prokuratury, odpowiedziała twierdząco.

Jak poinformowała rzeczniczka, w obszarach, w których audyty zostały zakończone, wprowadzono procedury, które mają zapobiegać nadużyciom. Dotyczą one m.in. transparentności i obowiązku publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji na temat przekazywania przez nadleśnictwa środków na cele społecznie użyteczne – podała.

Wprowadziliśmy również nowe procedury związane z inwestycjami wspólnymi, na przykład budową dróg we współpracy z gminami. Pracujemy też nad procedurą związaną z przyznawaniem dotacji centralnych na cele związane z edukacją leśną. Zostanie ona wprowadzona po zakończeniu wciąż trwającej kontroli w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych – powiedziała PAP Choszcz-Sendrowska.

Kogo konkretnie zatrzymano?

Według tvn24.pl, który napisał o sprawie, chodzi o Józefa K. – byłego dyrektora generalnego,. Andrzeja Sz. – byłego dyrektora regionalnego i Michała C. – byłego dyrektora centrum.

Śledztwo w sprawie oszustwa na szkodę Lasów Państwowych dotyczące "nieprawidłowości w zakresie zatrudniania" w 2023 r. w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, gdzie pracował ówczesny poseł Suwerennej Polski, a obecnie PiS Dariusz Matecki, podjęła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Pod koniec grudnia 2024 r. zostało ono jednak przekazane do Warszawy.