Revolut wprowadza nowość

Revolut rozwija swoją ofertę, a najnowsze zmiany w regulaminie aplikacji sugerują, że użytkownicy wkrótce otrzymają dwie przydatne usługi. Chodzi o możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz opłacania miejsc parkingowych bezpośrednio w aplikacji Revolut.

Nowe funkcje dla miejskich podróżników

Z informacji podanych przez Cashless.pl wynika, że w sekcji ważnych dokumentów pojawiły się zapisy dotyczące "Usługi Bilety Miejskie” oraz "Usługi Parkingowej”. Oznacza to, że Revolut prawdopodobnie wprowadzi te funkcjonalności już niedługo. Co istotne, usługi te mają być realizowane we współpracy ze SkyCash, który od lat obsługuje płatności za bilety i parkingi w Polsce.

Revolut -nowa funkcjonalność w aplikacji

Dodanie do aplikacji Revolut możliwości zakupu biletów oraz płatności za parkowanie może znacząco ułatwić życie mieszkańcom i podróżnym. Oto kilka kluczowych korzyści:

– zamiast instalować osobne aplikacje do płatności za bilety czy parkowanie, użytkownicy Revolut będą mogli załatwić to w jednej aplikacji. Szybkie i wygodne płatności – Revolut słynie z prostoty obsługi, więc można spodziewać się intuicyjnego procesu zakupu biletów i opłacania parkowania.

– Revolut słynie z prostoty obsługi, więc można spodziewać się intuicyjnego procesu zakupu biletów i opłacania parkowania. Integracja z kartą Revolut – dzięki temu transakcje będą mogły być realizowane bezpośrednio z salda konta Revolut, co oznacza pełną kontrolę nad wydatkami w czasie rzeczywistym.

Co na to Revolut i SkyCash?

Na ten moment zarówno Revolut, jak i SkyCash nie skomentowały oficjalnie tej informacji. Jednak pojawienie się nowych zapisów w regulaminie świadczy o tym, że prace nad wdrożeniem usługi są już zaawansowane.

Co to oznacza dla użytkowników?

Jeśli Revolut faktycznie wdroży te usługi, może to oznaczać poważną konkurencję dla aplikacji takich jak SkyCash czy mPay. Użytkownicy, którzy na co dzień korzystają z Revolut, chętnie skorzystają z nowych możliwości, eliminując konieczność posiadania wielu aplikacji do zarządzania miejskimi wydatkami.

Kiedy możemy spodziewać się nowej funkcji?

Chociaż dokładna data wprowadzenia usługinie jest jeszcze znana, pojawienie się jej w regulaminie sugeruje, że wdrożenie może nastąpić w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Użytkownicy Revolut powinni śledzić aktualizacje aplikacji, aby jako pierwsi skorzystać z nowej funkcjonalności.