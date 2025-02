Nowe święto i dodatkowy dzień wolny w 2025 roku

Od 2025 roku 14 lutego nie będzie kojarzył się nam tylko z Walentynkami. Tego dnia będziemy obchodzić nowe święto państwowe - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Niestety 14 lutego nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Tego dnia szkoły, urzędy i zakłady będą funkcjonować jak w każdy inny dzień roboczy. Dodatkowym dniem wolnym od pracy od 2025 roku jest Wigilia, która tradycyjnie przypada na 24 grudnia.

Wniosek, by Wielki Piątek był dniem wolnym wpłynął do komisji

Do sejmowej komisji ds. petycji wpłynął wniosek, by kolejnym nowym dniem wolnym od pracy ustanowić Wielki Piątek. Wnioskodawca postulował, by zlikwidować dzień wolny przysługujący w święto 3 Maja a w zamian wprowadzić wolne w Wielki Piątek - informuje serwis plushr.pl.

Wielki Piątek to święto obchodzone równocześnie w kościele katolickim, prawosławnym, ewangelickim i w kościele protestanckim. Dzieci w szkołach mają już w Wielki Piątek dzień wolny od zajęć dydaktycznych, co jest problemem dla rodziców, którzy muszą zapewnić opiekę w domu nad niepełnoletnim dziećmi. Niestety nie zawsze da się wywalczyć ten dzień urlopu, gdy chętnych do pracy jest bardzo dużo, co prowadzi do konfliktów między pracowniczkami w tym ważnym dla Chrześcijan dniu - czytamy w argumentacji wniosku, by Wielki Piątek był dniem wolnym.

Posłowie zdecydowali, czy Wielki Piątek będzie dniem wolnym

To jednak nie przekonało posłów z komisji do spraw petycji. Wniosek został odrzucony. W ten sposób zdecydowano, że Wielki Piątek nie będzie dniem wolnym od pracy. Co ciekawe Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy w m.in. w takich krajach jak: Austria, Niemcy, Dania, Finlandia, Szwecja, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Łotwa, Malta, Estonia i Słowacja.

Co z Zielonymi Świątkami?

Warto przypomnieć, że Marcin Józefaciuk wnioskuje, by z kalendarza dni wolnych od pracy zniknęły Zielone Świątki. Poseł Koalicji Obywatelskiej motywuje tym, że to święto wypada w niedzielę, która tradycyjnie jest dniem wolnym od pracy. Sprawą Zielonych Świątek zajęła się już komisja sejmowa. Przygotowany projekt trafi do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemanowicz-Bąk.