Rekompensata za mienie zabużańskie to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom, które w wyniku zmian granic Polski po II wojnie światowej zostały zmuszone do opuszczenia swoich nieruchomości na Kresach Wschodnich. Dowiedz się, jak ubiegać się o to świadczenie, jakie dokumenty są wymagane i jakie etapy należy przejść w celu uzyskania należnej rekompensaty.