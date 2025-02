Czynniki wpływające na waloryzację emerytur

Ustawa o emeryturach określa, że wysokość emerytur jest co roku zwiększana, biorąc pod uwagę zarówno wzrost cen towarów i usług, które najczęściej kupują emeryci, jak i wzrost płac w całej gospodarce. Pierwszy z tych czynników, czyli wzrost cen, już znamy. Według ostatnich danych, ceny, które są istotne dla emerytów, wzrosły o 3,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Aby dokładnie obliczyć, o ile wzrosną emerytury, musimy jeszcze poznać dane dotyczące wzrostu płac. Te informacje zostaną opublikowane już dzisiaj. Według wstępnych informacji, płace miały wzrosnąć o 9,1 proc. Jeśli te dane się potwierdzą, to do obliczenia wysokości podwyżki emerytur zostanie wykorzystane 20 proc. tej wartości, czyli 1,82 proc. Łącznie dałoby to wzrost emerytur o 5,42 proc. od marca.

Waloryzacja emerytur 2025. Zmiana wskaźnika waloryzacji

W przeddzień wyborów, rząd podjął decyzję o rewizji zasad waloryzacji emerytur, z celem maksymalizacji świadczeń dla seniorów. Jak informuje "Fakt", rozważane są trzy alternatywne modele, każdy korzystniejszy od obecnego systemu. Zamiast dotychczasowego mechanizmu powiązanego z inflacją i 20 proc. wzrostem płac, Ministerstwo Rodziny proponuje:

Model 1: Zwiększenie wpływu wzrostu płac na waloryzację do poziomu 50 proc.

Zwiększenie wpływu wzrostu płac na waloryzację do poziomu 50 proc. Model 2: Połączenie waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką, np. 6 proc. lub co najmniej 200 zł.

Połączenie waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką, np. 6 proc. lub co najmniej 200 zł. Model 3: Bezpośrednie powiązanie waloryzacji z rzeczywistym wzrostem płac, zgodnie z danymi GUS, które zostaną opublikowane już dzisiaj.

Zgodnie z komunikatem przesłanym przez ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk po zakończonych konsultacjach międzyresortowych, najprawdopodobniej zostanie wybrany pierwszy wariant. Przyjęcie pierwszego wariantu oznaczałoby znaczny wzrost waloryzacji emerytur z obecnych 5,42 proc. do 8,15 proc. Drugi wariant gwarantowałby minimalną podwyżkę (np. 150 zł) przy ogólnym wzroście o 5,42 proc., co szczególnie korzystnie wpłynęłoby na sytuację najuboższych seniorów. Natomiast trzeci wariant zapewniłby wszystkim emerytom podwyżkę o 9,1 proc., o ile potwierdzą się prognozy dotyczące wzrostu płac.

Mimo że ostateczna decyzja co do sposobu waloryzacji emerytur jeszcze nie zapadła, możemy spodziewać się jej wkrótce. Już dzisiaj rząd będzie dysponował wszystkimi potrzebnymi danymi, co umożliwi podjęcie ostatecznej decyzji. Nowe zasady mają wejść w życie w marcu, a część emerytów może liczyć na wyższe świadczenia już od lutego.

Przykładowa tabela waloryzacji emerytur 2025

Podstawą waloryzacji świadczeń emerytalnych jest nie tylko wskaźnik inflacji, lecz także 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Szacuje się, że po marcowej waloryzacji najniższa emerytura zwiększy się o 103,65 zł brutto, osiągając poziom 1884,61 zł brutto, co przełoży się na wzrost netto o około 94 zł. Oto szczegółowa tabela: