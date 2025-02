Limity zarobków. Oto progi dorabiania do emerytury

Limity zarobków są powiązane z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i zmieniają się co trzy miesiące. Emeryci i renciści, którzy dorabiają, muszą pilnować, aby ich miesięczny przychód nie przekroczył określonych progów. Od 1 marca wejdą w życie kolejne zmiany, które będą obowiązywać do maja.

Osoby pobierające emeryturę powinny pamiętać, że osiągnięcie dochodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia może skutkować obniżeniem wysokości świadczenia. Z kolei przekroczenie progu 130 proc. tego wynagrodzenia powoduje całkowite wstrzymanie wypłaty emerytury przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego za IV kwartał 2024 roku podano, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce osiągnęło poziom 8477,21 zł. W związku z tym, od nowego okresu rozliczeniowego, ZUS zastosuje nowe limity zarobkowe dla emerytów. Próg, powyżej którego świadczenie emerytalne ulegnie zmniejszeniu, został ustalony na poziomie 5934,10 zł. Natomiast przekroczenie kwoty 11020,40 zł spowoduje całkowite zawieszenie wypłaty emerytury.

ZUS poinformował, że osoby dorabiające powyżej 70 proc. średniej krajowej, a konkretnie między 70 a 130 proc., mogą spodziewać się obniżki emerytury. Kwota odliczenia zależy od wysokości dodatkowego zarobku. Przykładowo, przy pensji 6500 zł emerytura zmaleje o ponad 660 zł, natomiast przy wynagrodzeniu 8000 zł odliczenie wyniesie nieco ponad 900 zł.

Przekroczenie limitów dorabiania do emerytury

Przekroczenie limitów może skutkować zmniejszeniem lub nawet zawieszeniem wypłaty świadczenia przez ZUS. W zależności od wysokości przekroczenia, ZUS może obniżyć emeryturę lub rentę o konkretną kwotę, aż do maksymalnego zmniejszenia. W skrajnych przypadkach, gdy przychód jest znacznie wyższy od dopuszczalnego limitu, ZUS może całkowicie zawiesić wypłatę świadczenia.

Tych osób nie dotyczą limity dorabiania

Nie wszyscy świadczeniobiorcy podlegają ograniczeniom w zakresie dodatkowego zarobkowania. Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, tj. 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni, mogą podejmować pracę zarobkową bez żadnych limitów. Wyjątkiem są osoby, których emerytura została podwyższona do minimalnej kwoty gwarantowanej, która od marca 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto.

Limity dorabiania nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Osoby te mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń. Wyjątkiem są emeryci, których świadczenie zostało podwyższone do kwoty minimalnej emerytury. W ich przypadku, przekroczenie progu zarobkowego może skutkować obniżeniem emerytury o kwotę dopłaty do minimum.

Z powyższych ograniczeń wyłączone zostały określone grupy świadczeniobiorców, takie jak inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi z niezdolnością służbową oraz osoby pobierające renty rodzinne po tych inwalidach. Dodatkowo, prawo do nieograniczonego zarobkowania przysługuje osobom otrzymującym rentę rodzinną korzystniejszą od emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego.