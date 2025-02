Nowy obowiązek dla działkowców

Polski Związek Działkowców (PZD) wprowadził istotne zmiany dla nowych użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Od teraz każdy nowy działkowiec będzie zobowiązany do odbycia obowiązkowego szkolenia, które ma na celu uświadomienie mu jego praw i obowiązków. Nowe regulacje to odpowiedź na rosnącą liczbę działkowców oraz potrzebę uporządkowania zasad panujących na terenach ROD.

Dlaczego wprowadzono obowiązkowe szkolenia?

W ostatnich latach zainteresowanie działkami znacznie wzrosło, co sprawiło, że do ROD napływa coraz więcej nowych użytkowników. Wielu z nich błędnie zakłada, że nabywając działkę, stają się jej pełnoprawnymi właścicielami, podczas gdy w rzeczywistości nabywają jedynie prawo do jej użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieznajomość regulaminu prowadzi do licznych problemów, w tym nielegalnej zabudowy, nieodpowiednich nasadzeń czy naruszania ciszy na terenie ogrodu.

Czego dotyczą szkolenia?

Szkolenia mają na celu przekazanie nowym działkowcom niezbędnej wiedzy dotyczącej użytkowania działek oraz zasad, jakie obowiązują na terenach ROD. Poruszana tematyka obejmuje między innymi:

Zasady budowy altan – działkowcy dowiedzą się, jakie wymiary może mieć altana, aby była zgodna z prawem.

– działkowcy dowiedzą się, jakie wymiary może mieć altana, aby była zgodna z prawem. Zakaz zamieszkiwania na działce – ogród działkowy nie może być miejscem stałego pobytu, co dla wielu nowych użytkowników stanowi zaskoczenie.

– ogród działkowy nie może być miejscem stałego pobytu, co dla wielu nowych użytkowników stanowi zaskoczenie. Rodzaje dozwolonych nasadzeń – nie wszystkie drzewa i krzewy można sadzić na działce, gdyż mogą one przeszkadzać sąsiadom.

– nie wszystkie drzewa i krzewy można sadzić na działce, gdyż mogą one przeszkadzać sąsiadom. Gospodarka ściekowa – nielegalne szamba i samowolnie budowane toalety mogą powodować zanieczyszczenie i konflikty między działkowcami.

– nielegalne szamba i samowolnie budowane toalety mogą powodować zanieczyszczenie i konflikty między działkowcami. Hałas i porządek – działkowcy muszą przestrzegać zasad dotyczących korzystania z narzędzi oraz parkowania na terenie ROD.

Obowiązkowe szkolenia jako element statutu PZD

Obowiązkowe szkolenia nie są nowością – odbywały się już w przeszłości, jednak do tej pory nie miały formalnego umocowania w statucie. W efekcie nie wszyscy działkowcy brali w nich udział, co prowadziło do licznych nieporozumień i naruszeń przepisów. Teraz sytuacja ulega zmianie – obowiązek uczestnictwa w szkoleniach został wpisany do statutu PZD, co oznacza, że każdy nowy działkowiec musi w nich uczestniczyć.

Co oznaczają zmiany dla nowych działkowców?

Nowe regulacje mają na celu ułatwienie życia zarówno nowym, jak i dotychczasowym działkowcom. Osoby rozpoczynające swoją przygodę z ogrodem będą miały okazję zdobyć cenną wiedzę, uniknąć kosztownych błędów i lepiej zrozumieć swoje prawa i obowiązki. W dłuższej perspektywie może to przyczynić się do poprawy relacji między sąsiadami oraz większego porządku na terenach ROD.