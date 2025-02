Trzynasta emerytura stanowi istotne uzupełnienie dochodów osób starszych, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji materialnej. W roku 2025, dzięki corocznej waloryzacji, kwota tego świadczenia ulegnie zwiększeniu, co przełoży się na wyższe wsparcie finansowe dla emerytów.

Trzynasta emerytura - dla kogo?

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne, które jest wypłacane emerytom i rencistom raz w roku. W 2025 roku, podobnie jak w latach poprzednich, trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu. Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim emerytom i rencistom, którzy pobierają świadczenia z ZUS. Nie ma znaczenia wysokość pobieranej emerytury. Trzynastą emeryturę otrzymają zarówno osoby pobierające minimalną emeryturę, jak i osoby pobierające emerytury wyższe.

Od 2019 roku wszyscy seniorzy spełniający określone kryteria mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci trzynastej emerytury. Kwota tego świadczenia jest stała i nie zależy od wysokości podstawowej emerytury lub renty. Aby otrzymać trzynastkę, należy być uprawnionym do jednego z następujących świadczeń na dzień 31 marca danego roku: emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, socjalnej, rodzinnej, szkoleniowej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Trzynasta emerytura jest świadczeniem jednorazowym. Oznacza to, że jest wypłacana tylko raz w roku. Wypłata trzynastej emerytury jest finansowana z budżetu państwa. Trzynasta emerytura jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że emeryci i renciści otrzymają całą kwotę trzynastej emerytury.

Kiedy trzynasta emerytura nie przysługuje?

Aby otrzymać trzynastą emeryturę, konieczne jest posiadanie nieprzerwanego prawa do świadczenia emerytalnego do 31 marca 2025 roku. Oznacza to, że osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, które przekroczyły dopuszczalny limit dodatkowego dochodu (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), nie będą uprawnione do tego dodatku.

Wysokość 13. emerytury

Kwota trzynastej emerytury zostanie ustalona na poziomie najniższej emerytury po marcowej waloryzacji. Mimo że dokładny wskaźnik waloryzacji jeszcze nie został określony, szacuje się, że najniższa emerytura wzrośnie o około 103 zł, osiągając poziom 1884,61 zł brutto. Jednak, w przypadku niższej niż oczekiwano inflacji, minimalna emerytura może być nieco niższa, oscylując wokół 1877,48 zł brutto.

Wypłaty trzynastych emerytur

W kwietniu seniorzy otrzymają swoje regularne świadczenie emerytalne wraz z dodatkową trzynastką. Równolegle, ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków dotyczących nowego okresu rozliczeniowego. Warto również wspomnieć, że świadczenie wychowawcze 500 plus wypłacane jest w dziesięciu ratach miesięcznie, a terminy wypłat mogą ulec przesunięciu ze względu na dni wolne od pracy, co oznacza, że niektóre rodziny otrzymają świadczenie wcześniej.

Harmonogram wypłat 13. emerytur

W kwietniu br. zgodnie z corocznym zwyczajem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dodatkową emeryturę, tzw. "trzynastkę". Świadczenie to zostanie przekazane wraz z regularnymi wypłatami emerytalnymi i rentowymi. Konkretny termin wpływu "trzynastki" na konta seniorów będzie uzależniony od indywidualnego harmonogramu wypłat ustalonego dla każdego emeryta. ZUS realizuje przelewy emerytalne w siedmiu cyklach miesięcznych, przypadających na 1, 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25 dzień miesiąca. W przypadku, gdy któryś z tych dni wypada w dzień wolny od pracy, świadczenie zostanie przekazane wcześniej, w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień planowanej wypłaty. W kwietniu zdarzy się tak trzykrotnie: