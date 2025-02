W publikacji ManpowerGroup "Przyszłość pokolenia Z w rękach pracodawców" eksperci podkreślili, że wyniki badania Intelligent.com pokazują, iż aż 40 proc. globalnych liderów wśród pracodawców nie uważa absolwentów szkół wyższych za odpowiednio przygotowanych do wejścia na rynek pracy. Co więcej, 88 proc. respondentów zauważyło, że problem ten "coraz bardziej zyskuje na znaczeniu", natomiast 70 proc. menedżerów przypisuje główną przyczynę takiego stanu rzeczy - niedostatecznej etyce pracy młodych pracowników.

Pokolenie Z niegotowe do pracy? 70 proc. managerów krytykuje brak etyki

Według prognoz Światowego Forum Ekonomicznnego, do 2030 roku osoby urodzone między 1995 a 2010 rokiem będą stanowić około jednej trzeciej globalnego rynku pracy. Jednakże eksperci ostrzegają, że zetki mogą napotkać podobne trudności jak millenialsi, którzy mieli problem z szybkim startem zawodowym w wyniku kryzysu finansowego w 2008 roku.

Młodzi pracownicy obecnie muszą zmagać się nie tylko z konsekwencjami globalnych zawirowań, takich jak pandemia Covid czy konflikty zbrojne, ale także z wyzwaniami związanymi z transformacją cyfrową oraz automatyzacją. Wydłużające się okresy bezrobocia mogą negatywnie wpłynąć na ich rozwój zawodowy, co za kilka lat może przełożyć się na utrudniony awans, niższe wynagrodzenia czy niespełnione zawodowe aspiracje.

Zmiany pokoleniowe na rynku pracy

Zmiany pokoleniowe, które mają się nasilić już w 2025 roku, budzą niepokój wśród pracodawców. Jak zauważył ekspert rynku pracy z Talent Solutions ManpowerGroup, Piotr Zygmunt, "część z pracodawców nie dostrzega tej zmiany, co najczęściej kończy się trudnościami w komunikacji, brakiem współpracy oraz powiększającą się frustracją poszczególnych grup pracowników".

Jego obserwacje wskazują, że brak dostosowania do nowych realiów może negatywnie wpłynąć na efektywność zespołów, co bezpośrednio odbije się na wynikach całych organizacji.

W obliczu tych wyzwań liderzy rynku pracy podkreślają konieczność wsparcia przedstawicieli pokolenia Z już na etapie rekrutacji. Wyniki badania iHire przeprowadzonego w USA sugerują, że 58 proc. pracodawców uważa, iż młodzi kandydaci muszą poprawić swoje umiejętności podczas rozmów kwalifikacyjnych, a 57 proc. oczekuje lepszej komunikacji z menedżerami HR. W związku z tym, eksperci zalecają kandydatom dokładne zapoznanie się z wymaganiami stanowiska i przemyślenie odpowiedzi na pytania rekrutacyjne.

W opinii ekspertki rynku pracy z Manpower, Anny Tietianiec, "często młodzi kandydaci nie potrafią precyzyjnie opowiedzieć o swoich doświadczeniach, osiągnięciach czy motywacjach, co utrudnia ocenę ich potencjału". Specjalistka podkreśla, że warto zastanowić się nad odpowiedziami na pytania takie jak "dlaczego chcesz pracować w naszej firmie? Jakie są twoje największe sukcesy zawodowe?". Dodała również, że warto pamiętać "o odpowiednim języku wypowiedzi, stroju i etykiecie biznesowej".

Kolejnym aspektem poruszanym w raporcie jest postrzeganie pracy przez pokolenie Z. Dla wielu przedstawicieli tego pokolenia zatrudnienie stanowi tylko jeden z elementów życia, a nie jego główny cel. Jak zauważył Piotr Zygmunt, młodzi profesjonaliści są świadomi, że na horyzoncie mogą pojawić się inne, być może bardziej interesujące możliwości rozwoju.

Dodatkowe wyniki globalnego badania Indeed wskazują, że 45 proc. przedstawicieli pokolenia Z jest otwartych na podejmowanie dodatkowych projektów lub drobnych zleceń, które pozwolą im rozbudować portfolio i zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. Z kolei 42 proc. respondentów uważa, że szkolenia w miejscu pracy stanowią najlepszą formę rozwoju zawodowego. Zrozumienie potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji staje się priorytetem dla 28 proc. pracodawców na świecie, co potwierdza globalny trend wspierania rozwoju młodych talentów.

Badanie Deloitte, obejmujące przedstawicieli pokolenia Z oraz millenialsów, wykazało, że aż 6 na 10 młodych pracowników wierzy, iż rosnące znaczenie sztucznej inteligencji skłoni ich do poszukiwania stanowisk mniej podatnych na automatyzację, co może prowadzić do wzrostu zainteresowania pracą fizyczną lub stanowiskami wymagającymi specjalistycznych umiejętności.

