Według najnowszego badania EY, przedsiębiorstwa wdrażają technologie AI głównie do automatyzacji powtarzalnych i prostych czynności, co ma już wpływ na politykę rekrutacyjną firm. W badaniu zauważono, że 35 proc. firm zmniejszyło liczbę rekrutacji na stanowiska niewymagające doświadczenia – jest to wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Nowe podejście do rekrutacji i rosnące kompetencje cyfrowe

Wprowadzenie automatyzacji w obszarach o niskim poziomie złożoności wpływa nie tylko na zmniejszenie zatrudnienia na niższych stanowiskach, ale także na zmianę oczekiwań dotyczących kompetencji pracowników.

Reklama

W 36 proc. badanych firm przeważa przekonanie, że "wykorzystywanie technologii AI jest nieuchronne i należy zwiększać swoje cyfrowe kompetencje". Mimo tego, 21 proc. przedsiębiorstw wykazuje sceptycyzm wobec tego trendu, a 19 proc. pracowników obawia się, że nowe technologie mogą zagrozić ich obecnemu stanowisku lub zmienić jego charakter. Z kolei jedynie 13 proc. firm wskazuje na entuzjazm i oczekiwania wobec wprowadzania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które mogłyby wspomagać codzienne obowiązki.

Kluczowa rola ludzi w procesie wdrażania AI

Podstawowym błędem, jaki można popełnić przy wprowadzaniu AI w firmie jest założenie, że to proces technologiczny. Kluczowi są i pozostaną ludzie. Pracownicy mogą dostrzec w sztucznej inteligencji szansę na realizację nowych zadań poprzez możliwość delegowania powtarzalnych czynności albo uważać że stanowi ona dla nich zagrożenie i robić wiele, aby mu przeciwdziałać. Przedsiębiorstwa, które optymalnie przeprowadzą cały proces zyskają podwójnie poprzez zwiększenie swojej efektywności i innowacyjności, a także budowanie wizerunku nowoczesnego pracodawcy – ocenił partner EY i lider zespołu Technology Consulting Radosław Frańczak, cytowany w komunikacie.

Wprowadzenie AI do organizacji wiąże się z koniecznością zmiany podejścia do kwestii zarządzania zasobami ludzkimi. W obszarze HR, mimo że technologie te zyskują na znaczeniu, ich implementacja pozostaje na stosunkowo niskim poziomie – jedynie 18 proc. firm korzysta z rozwiązań AI w HR, podczas gdy w działach obsługi klienta i finansów odsetek ten wynosi odpowiednio 41 proc. oraz 28 proc.. Wynika to przede wszystkim z potrzeby zachowania wysokich standardów ludzkiej empatii, inkluzywności oraz ochrony danych osobowych.

Reklama

AI Gap i wyzwania kompetencyjne

Kolejnym istotnym aspektem poruszanym w badaniu jest tzw. AI Gap, czyli luka kompetencyjna, która pojawia się w wyniku ograniczania rekrutacji na stanowiska juniorskie. Ograniczenie zatrudnienia osób początkujących sugeruje, że firmy coraz bardziej stawiają na doświadczonych pracowników, co może w dłuższej perspektywie prowadzić do problemów z transferem wiedzy i utrzymaniem ciągłości kompetencji w organizacji.

AI Gap jest niestety wątkiem, często pomijanym w dyskusji dotyczącej wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. Główna uwaga skupiona jest na potencjalnych redukcjach zatrudnienia, tymczasem wiodącym wyzwaniem staje się zapewnienie ciągłości wiedzy w firmach. Za kilka lat - nawet biorąc pod uwagę kryzys demograficzny - wiele przedsiębiorstw może mierzyć się z brakami pracowników mogącymi w naturalny sposób wypełnić lukę po osobach, które awansują w strukturach organizacji lub odejdą na emeryturę. Może to prowadzić do niepożądanych zmian w kulturze organizacji i ich długofalowych perspektyw biznesowych – dodała partnerka EY Polska i liderka zespołu People Consulting Katarzyna Ellis.

Zmiany operacyjne i organizacyjne

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na operacyjne i organizacyjne zmiany oparte na technologii AI. W ciągu ostatniego roku odsetek firm, które wdrożyły tego typu rozwiązania, wzrósł z 33 proc. do 40 proc.. Równocześnie liczba przedsiębiorstw, które pozostają na etapie poszukiwań różnych rozwiązań zwiększających efektywność, zmalała z 49 proc. do 43 proc., co może świadczyć o rosnącej świadomości i dostrzeganiu korzyści płynących z automatyzacji prostych zadań. Niewielki odsetek firm (11 proc.) deklaruje, że nie podejmuje żadnych działań w obszarze sztucznej inteligencji.

Zastosowania AI w HR

W praktyce, zastosowania AI w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi koncentrują się przede wszystkim na automatyzacji procesów (47 proc.), analizie CV pod kątem wymagań rekrutacyjnych (36 proc.) oraz tworzeniu opisów stanowisk (35 proc.). W porównaniu z poprzednim rokiem obserwuje się praktycznie stabilizację w tych obszarach. Największe zmiany natomiast zaobserwowano w implementacji wirtualnych asystentów, których odsetek spadł o 8 punktów procentowych do 25 proc., oraz w obszarze badań pracowniczych – tutaj spadek wyniósł aż 17 punktów procentowych, osiągając poziom 15 proc..

Druga edycja badania "Jak polskie firmy wdrażają AI", przeprowadzona przez Cube Research na zlecenie EY Polska, na próbie 501 dużych i średnich przedsiębiorstw z branż produkcyjnej, usługowej i handlowej, pokazuje, że choć technologia AI staje się coraz bardziej obecna w biznesie, to jednak jej wdrażanie niesie ze sobą zarówno szanse, jak i wyzwania.

Źródło: PAP, ISBnews