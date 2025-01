Zakaz sprzedaży alkotubek. Nowe przepisy wchodzą w życie

Informujemy, że od dzisiaj, tj. 30 stycznia 2025 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej opakowań niektórych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2025 r, poz. 118), co w praktyce oznacza całkowity zakaz wprowadzenia do obrotu napojów spirytusowych w opakowaniach typu „pouch” czyli tzw. alkotubek.

Nowe przepisy określają także minimalną pojemność i rodzaj opakowań napojów spirytusowych sprzedawanych w Polsce. Zgodnie z nowymi regulacjami napoje spirytusowe o pojemności do 200 ml mogą być sprzedawane w opakowaniach tylko w postaci butelki albo puszki.

Mając na uwadze postulaty producentów, dotyczące kosztów poniesionych przy produkcji towarów wprowadzonych do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tj. przed 30 stycznia - rozporządzenie przewiduje 30-dniowy okres przejściowy, pozwalający na handel „alkotubkami" maksymalnie do 28 lutego 2025 r. Do tego dnia asortyment objęty zakazem musi być całkowicie wycofany z handlu.

Wszystkie zapisy rozporządzenia MRiRW mają akceptację Komisji Europejskiej i po 3 miesiącach oczekiwań na notyfikację, niezależnie od przygotowywanych postępowań odwoławczych zapowiadanych przez producentów, wchodzą w życie dziś, tj. 30 stycznia br.