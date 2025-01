Problemy z systemem e-Doręczeń

Od początku stycznia 2025 roku w Polsce obowiązuje system doręczeń elektronicznych. Przez wiele lat uruchomienie systemu było odkładane, ale po kilku opóźnieniach, wreszcie wprowadzono go w życie. Jednakże pierwsze dni po uruchomieniu pokazały, że nowe rozwiązanie wiązało się z pewnymi trudnościami. Wiele instytucji publicznych napotkało problemy wynikające głównie z błędów w integracji systemów do elektronicznego obiegu dokumentów z platformą e-Doręczeń. Poczta Polska, która pełni rolę operatora systemu, poinformowała, że około 7 tys. przesyłek spośród 3,5 miliona wszystkich zrealizowanych zostało dotkniętych błędami.

Reklama

Problemy z obsługą przesyłek

System e-Doręczeń umożliwia przesyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych przez ponad 40 tys. podmiotów publicznych w Polsce. Każdy z tych podmiotów musi zintegrować swój wewnętrzny system z platformą e-Doręczeń. Niestety, początkowo niektóre instytucje, w tym 34 podmioty, napotkały trudności w poprawnym zrealizowaniu tej integracji, co prowadziło do problemów z obsługą przesyłek. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, w wyniku współpracy między Pocztą Polską a tymi instytucjami, udało się zidentyfikować oraz usunąć przyczyny błędów, co poprawiło funkcjonowanie systemu e-Doręczeń.

Co poprawiono? Komunikat resortu

Jak informuje ministerstwo udało się wyeliminować problem ciągłego odpytywania o status przesyłek przez urzędowe systemy, który wcześniej znacząco obciążał system.

Z danych Poczty Polskiej wynika, że błędy dotyczyły 1601 przesyłek typu PURDE (całkowicie elektronicznych) oraz 5105 przesyłek PUH (hybrydowych), które przez pewien czas miały status "w trakcie weryfikacji".