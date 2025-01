Aby uzyskać oficjalne stanowisko w tej sprawie, portal zwrócił się do Ministerstwa Finansów. Resort poinformował, że podczas 32. finału WOŚP pieniądze zbierane były na wiele sposobów, takich jak: puszki, przelewy, wirtualne skarbonki czy aukcje. Jednak nie wszystkie formy wpłat uprawniają do odliczenia podatkowego. Wszystko zależy od tego, czy dana wpłata spełnia kryteria darowizny i czy jest odpowiednio udokumentowana. Ministerstwo przedstawiło szczegółowe wyjaśnienia dotyczące poszczególnych form wsparcia.

Czy darowizna na WOŚP podlega odliczeniu od podatku?

Jak podaje portal infor.pl, Monika Piątkowska, specjalistka od podatków z serwisu e-pity.pl, przypomniała, że przepisy podatkowe umożliwiają odliczenie od dochodu darowizn przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tę możliwość reguluje art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Musimy jednak pamiętać, że odliczanie darowizny od podatku wymaga odpowiedniego udokumentowania. Powinniśmy posiadać potwierdzenie dokonania darowizny dla konkretnej organizacji np. dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego. Potwierdzeniem dokonania darowizny może być także inny dowód, który jednoznacznie wskazuje dane identyfikacyjne darczyńcy i obdarowanego oraz konkretny cel. Kwota odliczeń z tytułów darowizn jest ograniczona, nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu. W finalnym rozliczeniu podatnicy odliczający darowiznę, są obowiązani wskazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego – powiedziała ekspertka.

Podkreśliła także, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oferuje różnorodne formy wsparcia, przy czym możliwość odliczenia dokonanych wpłat od podstawy opodatkowania zależy od wybranej metody przekazania darowizny.

Wpłaty do puszek WOŚP

Wpłaty do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie są uwzględniane przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub osób prawnych (CIT). Przyczyną tego jest brak możliwości identyfikacji darczyńcy oraz fakt, że darowizna została przekazana w formie gotówkowej. Aby odliczyć darowiznę od podatku, konieczne jest posiadanie potwierdzenia wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, co pozwala na jednoznaczną identyfikację darczyńcy i kwoty przekazanej darowizny.

Wpłata przez internet na WOŚP

Wpłata na WOŚP przez internet to darowizna. Oznacza to, że można ją odliczyć od podatku. Tym samym:

Osoby fizyczne: Odliczenie od podatku PIT, maksymalnie 6 proc. rocznego dochodu.

Firmy i inne podmioty: Odliczenie od podatku CIT, maksymalnie 10 proc. dochodu.

Aby skorzystać z ulgi podatkowej, darczyńca powinien zachować dowód wpłaty, z którego jednoznacznie wynika tożsamość darczyńcy, odbiorcy darowizny, kwota przekazanych środków oraz cel darowizny.

Wpłata poprzez eSkarbonki i organizowanie zbiórek

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oferuje wiele sposobów na wsparcie, w tym zakładanie eSkarbonki lub organizowanie zbiórki na popularnych platformach crowdfundingowych.

Osoba, która inicjuje taką zbiórkę, nie jest właścicielem zebranych środków. Nie jest też darczyńcą, a jedynie pośrednikiem przekazującym pieniądze WOŚP. Z tego powodu nie może odliczyć tych środków od podatku.Sytuacja wygląda inaczej w przypadku bezpośrednich wpłat do eSkarbonki. Osoby dokonujące takich wpłat mają prawo odliczyć je od podatku.

Aby wpłacić pieniądze do eSkarbonki, wystarczy wejść na stronę, wybrać kwotę, formę płatności (karta lub PayU), podać swoje dane i adres e-mail, zaakceptować regulamin i kliknąć "wpłać". Po dokonaniu wpłaty darczyńca otrzymuje potwierdzenie transakcji, które stanowi dowód wpłaty. To właśnie na podstawie tego dokumentu można odliczyć wpłatę od podatku. Zasady odliczeń dla wpłat do eSkarbonki są takie same, jak dla tradycyjnych przelewów internetowych.

Wpłaty za pośrednictwem aukcji internetowych

Podstawowa różnica w rozliczeniu podatkowych aukcji internetowych sprowadza się do tego, czy dana wpłata jest zapłatą za nabywany przedmiot, czy też darowizną na rzecz organizacji pożytku publicznego, takiej jak WOŚP.

Zapłata:

Mechanizm: Kupujący nabywa przedmiot od WOŚP (która jest jego właścicielem) w zamian za uiszczoną opłatę.

Kupujący nabywa przedmiot od WOŚP (która jest jego właścicielem) w zamian za uiszczoną opłatę. Konsekwencje podatkowe: Wpłacona kwota nie stanowi darowizny, a jedynie cenę zakupu. Z tego powodu nie można jej odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Darowizna:

Mechanizm: Przedmiot wystawiony na aukcję należy do osoby prywatnej lub firmy, która przekazuje go na rzecz WOŚP. Kupujący wpłaca zadeklarowaną kwotę bezpośrednio na konto organizacji.

Przedmiot wystawiony na aukcję należy do osoby prywatnej lub firmy, która przekazuje go na rzecz WOŚP. Kupujący wpłaca zadeklarowaną kwotę bezpośrednio na konto organizacji. Konsekwencje podatkowe: Wpłacona kwota stanowi darowiznę i może być odliczona od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. To samo dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem aukcji są usługi lub świadczenia niematerialne.

Wpłata poprzez sprzedaż towaru lub usługi z zamiarem przekazania uzyskanych środków na WOŚP

Kiedy przedsiębiorca dokonuje sprzedaży, powstaje u niego obowiązek podatkowy. Oznacza to, że musi zapłacić podatek od uzyskanego przychodu. Jeśli jednak część tego przychodu przeznaczy na cele charytatywne, np. przekaże na WOŚP, może skorzystać z ulgi podatkowej i odliczyć tę kwotę od podstawy opodatkowania. Ważne jest jednak, że to przedsiębiorca, a nie jego klient, ma prawo do takiego odliczenia.

Krótko mówiąc, jeśli płacisz za przedmiot wylicytowany podczas akcji WOŚP, to ta wpłata nie jest darowizną, a zwykłą płatnością. Dlatego nie możesz jej odliczyć od podatku. Odliczyć możesz tylko prawdziwe darowizny, czyli pieniądze przekazane bez oczekiwania czegoś w zamian. Darowizny dokonane w 2024 roku możesz odliczyć rozliczając podatek za ten rok.