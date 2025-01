Legitymacja emeryta to nie tylko dowód potwierdzający prawo do emerytury, ale również dokument uprawniający do szeregu zniżek i ułatwień, które znacząco poprawiają jakość życia seniorów. Dzięki niej emeryci mogą korzystać z preferencyjnych warunków w wielu obszarach życia, od opieki zdrowotnej po wypoczynek. Oto szczegóły.