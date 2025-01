Środki zgromadzone na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez byłego członka Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) mogą być dziedziczone przez uprawnione osoby. Nie ma terminu, do którego trzeba zgłosić się po te środki. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS, aby wszcząć procedurę dziedziczenia.

Czym jest OFE?

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny, to element polskiego systemu emerytalnego, który ma na celu zwiększenie Twojej przyszłej emerytury. Jest to fundusz, do którego trafia część Twojej składki emerytalnej, a zarządzane przez niego środki są inwestowane na rynku finansowym.

Subkonto

Subkonto w ZUS to indywidualne konto, które prowadzone jest dla każdej osoby ubezpieczonej, która jest członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) lub urodziła się po 31 grudnia 1968 roku. Na to konto trafia część składek, które płacimy na ubezpieczenie emerytalne. Środki zgromadzone na subkoncie stanowią dodatkowe zabezpieczenie na przyszłość i mogą mieć wpływ na wysokość naszej emerytury.

Kto może odziedziczyć środki z subkonta ZUS?

Jeżeli osoba, która posiadała subkonto w ZUS, nie wskazała konkretnych osób, które mają odziedziczyć zgromadzone środki, to pieniądze te stają się częścią jej spadku. W takim przypadku o tym, kto otrzyma pieniądze, decydują przepisy prawa spadkowego. To dotyczy zarówno byłych członków Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), jak i osób urodzonych po 1968 roku, które nie zdecydowały się na udział w OFE.

Każdy, kto jest członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) lub urodził się po 1968 roku i nie zdecydował się na przynależność do OFE, posiada tzw. subkonto. To jest osobne konto, na które trafia część składki emerytalnej. Środki zgromadzone na subkoncie mają specyficzną cechę – są dziedziczone. Oznacza to, że w przypadku śmierci ubezpieczonego, jego bliscy mogą odziedziczyć tę część oszczędności emerytalnych. Według szacunków ZUS, średnia wartość środków na subkoncie wynosi około 30 tysięcy złotych.

W przypadku ubezpieczonego członka OFE, który nie ukończył wieku emerytalnego, inicjatywa wypłaty środków spoczywa na nim poprzez złożenie stosownego wniosku do OFE. ZUS ma obowiązek przekazać środki w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia.

Coraz więcej polskich obywateli zdaje sobie sprawę z faktu, że środki zgromadzone na ich indywidualnych subkontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie przepadają po śmierci, lecz podlegają dziedziczeniu. Potwierdzają to dane ZUS, według których w 2023 roku instytucja ta rozpatrzyła blisko 100 tysięcy wniosków o wypłatę tych środków, wypłacając łącznie ponad 796 milionów złotych. Ten wzrost liczby wniosków świadczy o rosnącym zainteresowaniu Polaków możliwością dziedziczenia tych świadczeń.