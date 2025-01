Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotował znaczący wzrost liczby wniosków o skorzystanie z nowo wprowadzonego programu zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ta ulga, dostępna przez jeden miesiąc w roku kalendarzowym, została stworzona z myślą o przedsiębiorcach zatrudniających maksymalnie 10 pracowników, wliczając w to samego właściciela firmy. Warto podkreślić, że zwolnienie dotyczy wyłącznie składek opłacanych przez przedsiębiorcę.

Czym są wakacje składkowe?

Wakacje składkowe to program rządowy, który pozwala przedsiębiorcom na jednorazowe zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to rodzaj ulgi, która ma na celu wspomóc finansowo osoby prowadzące działalność gospodarczą, szczególnie w trudniejszych okresach. Na czym polegają wakacje składkowe?

Finansowanie z budżetu państwa: Koszty związane ze zwolnieniem z opłat są pokrywane z budżetu państwa.

Wakacje składkowe - ile osób złożyło wnioski?

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do tej pory złożono już 1,6 miliona wniosków o skorzystanie z ulgi w opłacaniu składek. Ponad 1,4 miliona przedsiębiorców otrzymało pozytywną decyzję, co oznacza, że są zwolnieni z obowiązku opłacania składek za grudzień (1,2 mln wniosków) oraz styczeń (ponad 200 tys. wniosków). Łączna kwota zwolnionych składek przekroczyła już 1,8 miliarda złotych. Status pozostałych wniosków jest obecnie weryfikowany.

Kto nie może skorzystać z wakacji składkowych?

Choć część wniosków o wakacje składkowe wciąż jest rozpatrywana, to już wiadomo, że nie wszyscy przedsiębiorcy otrzymali pozytywną decyzję. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miniony weekend wysłał blisko 23 tysiące decyzji odmownych. Odmowy dotyczą zarówno całkowitego pozbawienia ulgi, jak i częściowego ograniczenia zwolnienia ze składek. W przypadku odmów częściowych ZUS tłumaczy, że mogą one wynikać z błędów systemowych, szczególnie w odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

List z ZUS w sprawie wakacji składkowych

Osoby, które złożyły wniosek, znajdą informację o decyzji ZUS dotyczącej składek na swoim profilu PUE ZUS/eZUS. ZUS dodatkowo powiadomi o nowej wiadomości poprzez e-mail lub SMS. Jeśli wniosek został odrzucony częściowo lub w całości, należy jak najszybciej uregulować zaległe składki za grudzień – termin mija 20 stycznia.

Składki ZUS w górę

Jak informuje fakt.pl, składki za grudzień rozliczane są jeszcze według dotychczasowych stawek. Z kolei składki za styczeń, których termin płatności przypada na 20 lutego, ulegną podwyższeniu. Obecnie podstawą wymiaru składek emerytalno-rentowych jest kwota 7824 zł, stanowiąca 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Przy takim założeniu przedsiębiorca odprowadza miesięcznie 1600 zł składek. W nowym roku, w związku z planowanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, podstawa wymiaru składek ulegnie zwiększeniu, co przełoży się na wzrost miesięcznych wpłat do ZUS o około 173 zł.