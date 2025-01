ZUS daje osobom po stracie małżonka możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów świadczeń. Mogą zdecydować się na otrzymanie pełnej wysokości swojej emerytury oraz 15 proc. renty rodzinnej albo odwrotnie – na pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnej emerytury. Warto zaznaczyć, że od 2027 roku udział drugiego świadczenia w obu wariantach zwiększy się do 25 proc.

Łączna kwota emerytury i renty rodzinnej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Jeśli suma tych świadczeń będzie wyższa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniży wypłatę o nadwyżkę. W sytuacji, gdy jedno ze świadczeń przekracza już ten limit, ZUS wypłaci tylko to wyższe świadczenie, a drugie zostanie zawieszone.

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to nowe świadczenie wprowadzone w Polsce, które ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób, które straciły współmałżonka i jednocześnie posiadają własne świadczenie emerytalno-rentowe. Na czym polega renta wdowia? Wcześniej, osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłym małżonku i jednocześnie posiadające własne świadczenie, miały ograniczone możliwości łączenia tych dwóch dochodów. Renta wdowia zmienia tę sytuację, umożliwiając łączenie obu świadczeń na korzystniejszych warunkach.

Dla kogo renta wdowia?

Osoby będące wdowami lub wdowcami, które ukończyły odpowiednio 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i nie zawarły ponownego związku małżeńskiego, mogą łączyć swoje dotychczasowe świadczenie z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Warunkiem jest nabycie prawa do tej renty przed osiągnięciem przez nie 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Świadczenie przysługuje osobom, które są uprawnione do pobierania zarówno własnego świadczenia emerytalno-rentowego, jak i renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

W przypadku, gdy wnioskodawca o rentę wdowią w następnym roku kalendarzowym nie będzie uprawniony do co najmniej dwóch rodzajów świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówi przyznania świadczenia z uwagi na brak spełnienia jednego z podstawowych warunków.

Wysokość renty wdowiej

Wysokość renty wdowiej zależy od kilku czynników, między innymi od:

Wysokości własnego świadczenia emerytalno-rentowego .

. Wysokości renty rodzinnej .

. Okresu, od którego przysługuje prawo do renty wdowiej.

W początkowym okresie (do końca 2026 roku) osoby uprawnione mogą łączyć 100 proc. renty rodzinnej z 15 proc. własnego świadczenia lub 15 proc. renty rodzinnej ze 100 proc. własnego świadczenia. Od 2027 roku udział renty rodzinnej w łącznym świadczeniu wzrośnie do 25 proc.

Renta wdowia - wnioski

Okres składania wniosków o rentę wdowią rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2025 roku. Przyznanie prawa do świadczenia nastąpi od miesiąca złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. Wnioski złożone do końca czerwca 2025 roku uprawniają do świadczenia począwszy od 1 lipca 2025 roku. Oznacza to, że osoby zainteresowane mają sześciomiesięczny okres na złożenie stosownego dokumentu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie internetowej narzędzie w postaci kalkulatora, które umożliwia dokonanie symulacji wysokości różnych świadczeń i wybór najbardziej optymalnego wariantu.