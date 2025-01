Z okazji premiery filmu "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" Mennica Polska wybiła jedyną na rynku licencjonowaną monetę. Trafiła ona do sprzedaży 10 stycznia w limitowanym nakładzie 700 sztuk. To już drugi raz, kiedy Mennica zaprojektowała i wybiła monetę nawiązującą do postaci z "Akademii Pana Kleksa".