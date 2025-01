Moneta "The Joker" jest od dzisiaj dostępna w sprzedaży na stronie internetowej Mennicy Gdańskiej.

Prawdziwe dzieło sztuki menniczej

Do wyprodukowania monety "The Joker" użyto zaawansowanych technologii, takich jak ultrawysoki relief oraz nadruk UV, które sprawiają, że wizerunek Jokera niemal "ożywa" na jej powierzchni. Precyzja wykonania oraz intensywność kolorów czynią ją prawdziwym dziełem sztuki menniczej. Numizmat, który waży 2 uncje (62,2 g), wykonano z czystego srebra próby .999.

Rewers monety przedstawia Jokera w ikonicznej, mrocznej odsłonie, z intensywnymi kolorami podkreślonymi nadrukiem UV. Każdy szczegół – od charakterystycznego makijażu Jokera po jego fioletowy garnitur – został pieczołowicie odwzorowany. Tło ukazuje zniszczone, pogrążone w chaosie Gotham City z odłamkami szkła i płomieniami idealnie oddającymi ducha tej postaci. Całość dopełnia napis The Joker, nadający projektowi filmowy charakter inspirowany uniwersum DC.

Status legalnego środka płatniczego

Awers monety ukazuje herb Niue, rok emisji (2024) oraz nominał 5 dolarów, co potwierdza jej status jako legalnego środka płatniczego. Tło awersu zdobią powtarzające się napisy HA HA HA w stylu graficznym nawiązującym do charakterystycznego śmiechu Jokera, tworząc unikalny i złowieszczy wzór.

Limitowana edycja 300 sztuk

Moneta została wydana w ściśle limitowanej edycji zaledwie 300 sztuk, co czyni ją niezwykle rzadką i pożądaną przez kolekcjonerów na całym świecie. Dodatkowym atutem jest numerowany rant, podkreślający jej ekskluzywność i unikalny charakter.

Premiera tej monety następuje tuż po wprowadzeniu na rynek monety "The Batman", innej limitowanej edycji liczącej jedynie 300 sztuk na całym świecie, która zadebiutowała na początku miesiąca. Inspirowana filmem The Batman Gotham City, ta druga już moneta z serii inspirowanej Batmanem od Mennicy Gdańskiej i Warner Bros. Discovery Global Consumer Products celebruje legendarnego Mrocznego Rycerza i jego fascynujący świat. Kolekcja ta łączy miłość do popkultury z wyjątkowym kunsztem numizmatycznym. Jest obowiązkową pozycją dla kolekcjonerów i fanów.