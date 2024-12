Jest państwo w Europie, nieduże, gdzie wojsko wyjeżdża na ulice. Pełno wojska na ulicach. Jest to bardzo dziwne, bo nic się tam nie będzie działo, a politycy i media będą podawali, że jest tam duże zagrożenie terrorystyczne – mówi Jackowski w jednym z ostatnich filmów na YouTube.

Jak twierdzi jasnowidz, to wydarzenie będzie tylko początkiem serii niepokojących zdarzeń. Inne europejskie kraje również podniosą alarm, informując o potencjalnym zagrożeniu terrorystycznym i zalecając szczególną ostrożność.

Będą informacje wzmagające napięcie, pobudzające ostrożność. To będzie dziwnie wyglądało, bo niby nic się nie będzie działo, ale trzeba zachować wszelką ostrożność – dodaje.

Jackowski przewiduje atak terrorystyczny w Europie. Czy Polska jest bezpieczna?

Jackowski łączy tę wizję z sytuacją na Ukrainie i w obwodzie kaliningradzkim. Według niego, w tych regionach dojdzie do kilku prowokacji, które mogą destabilizującą sytuację w Europie. Jedna z nich ma być związana z elektrownią, która zostanie obłożona ładunkami wybuchowymi, choć ostatecznie nie zostaną one zdetonowane.

To będzie miało jeden powód. Kilka państw europejskich zacznie bardzo szybko uszczelniać swoje granice i wykorzysta to jako pretekst – wyjaśnia jasnowidz, sugerując, że wzmożone działania militarne w niektórych krajach będą służyły jako pretekst do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych środków bezpieczeństwa.

