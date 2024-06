Moneta wykonana jest z czystego srebra próby 999, waży 2 uncje (62,2 g) i ma wartość nominalną 5 dolarów.

Niezwykła jakość wykonania

Moneta została stworzona z najwyższą dbałością o detale i niezwykłą jakość wykonania - zapewnia Mennica Gdańska.

Reklama

Wysoki relief i numerowany rant nadają nowej monecie w ofercie Mennicy Gdańskiej unikalny charakter, a druk UV i oksydacja ożywiają świat Metropolis. Nakład tego wyjątkowego numizmatu został ograniczony do zaledwie 300 sztuk na cały świat, co czyni go niezwykle cennym. Emitentem jest wyspa Niue.

Reklama

Wyjątkowa moneta. Gdzie nabyć?

Ta wyjątkowa moneta, kolejna już w serii Mennicy Gdańskiej inspirowanej produkcjami WBD, to nie tylko przedmiot kolekcjonerski. To fragment historii popkultury, a także symbol siły i sprawiedliwości, jakie reprezentuje Superman. Numizmat ten będzie nie tylko idealnym dodatkiem do każdej kolekcji monet, ale także wyjątkowym i nietypowym prezentem dla bohaterów naszego dnia codziennego, którzy wykazują się odwagą i determinacją, choć nie noszą peleryny – mówi Dorota Żurkowska, GSVP – Revenue w Warner Bros. Discovery w Polsce.

Monetę można nabyć od 3 czerwca 2024 roku od godz. 10:00 na stronie internetowej Mennicy Gdańskiej.