Choć podstawowe założenia programu pozostaną niezmienione, resort planuje doprecyzować niektóre jego elementy, biorąc pod uwagę uwagi zgłoszone przez samorządy - informuje "Portal Samorządowy". Dzięki temu program ma być jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb seniorów i gmin.

Na co można dostać dofinansowanie?

Program "Opieka 75+" skierowany jest do osób w wieku 75 lat i więcej, które mieszkają w gminach do 60 tys. mieszkańców. Jego celem jest zapewnienie seniorom dostępu do opieki w miejscu zamieszkania. Gminy, które przystąpią do programu, mogą otrzymać dofinansowanie na:

Świadczenie usług opiekuńczych: pomoc w codziennych czynnościach, takich jak mycie, ubieranie, przygotowywanie posiłków.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych: np. rehabilitacja, pielęgnacja.

Zwiększenie liczby godzin opieki: dla osób potrzebujących bardziej intensywnej opieki.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać zarówno osoby samotne, jak i te mieszkające z rodziną. Ważne jest, aby spełniały one kryterium wiekowe (75 lat i więcej) i mieszkały w gminie, która przystąpiła do programu.

Jak gmina może wykorzystać środki z programu?

Gmina może samodzielnie świadczyć usługi opiekuńcze, zlecić je organizacjom pozarządowym lub kupić od podmiotów prywatnych.