Mechanizm wypłaty czternastej emerytury opiera się na zasadzie proporcjonalnego zmniejszania świadczenia wraz ze wzrostem podstawowej emerytury. Oznacza to, że dla osób, których świadczenie przekracza ustalony próg, podwyżka może prowadzić do paradoksalnej sytuacji obniżenia dodatkowego świadczenia.

Osoby pobierające emeryturę przekraczającą 2900 zł brutto mogą liczyć się z progresywnym zmniejszaniem wysokości czternastej emerytury. Natomiast emeryci, których świadczenie przekracza 4052 zł netto, są całkowicie wyłączeni z tego świadczenia dodatkowego.

Czym jest 14. emerytura?

Czternasta emerytura To dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Wprowadzone w 2021 roku jako jednorazowy dodatek, z uwagi na trudną sytuację gospodarczą, zostało utrzymane, a następnie stało się częścią stałego systemu wsparcia finansowego seniorów. Warto wiedzieć, że kwota czternastej emerytury wypłacona beneficjentowi będzie pomniejszona o obowiązkowe składki zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Komu przysługuje czternasta emerytura?

Osoby uprawnione do czternastej emerytury to m.in. emeryci (w tym pomostowi, okresowi kapitałowi i częściowi), renciści, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające (Emerytura Mama 4+), cywilni niewidomi ofiary działań wojennych, świadczeniobiorcy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz osoby będące na zasiłku przedemerytalnym. Dodatkowo, świadczenie to przysługuje emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych.

14. emerytura w 2025 roku

Z uwagi na systematyczny wzrost wysokości emerytur i rent, eksperci postulują konieczność regularnej aktualizacji progów dochodowych określających wysokość świadczeń dodatkowych. Taki krok byłby usprawiedliwiony, gdyż osoby pobierające wyższe emerytury również doświadczają skutków inflacji.

Zgodnie z prognozami NBP, inflacja za 2024 rok ma osiągnąć poziom 3,7 proc. Biorąc pod uwagę planowany 9,1 proc. wzrost płac realnych, który odpowiada około 20 proc. wzrostowi nominalnemu, można oczekiwać, że waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku wyniesie około 5,52 proc. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, trzynasta i czternasta emerytura są równoważne wysokości minimalnego świadczenia emerytalnego. W związku z tym, w przyszłym roku ich wartość wyniesie 1879,27 zł brutto.

