Najbliższa niedziela, 22 grudnia, będzie ostatnią niedzielą handlową w 2024 roku. Z kolei we wtorek, w Wigilię, handel będzie możliwy jedynie do godziny 14, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, która traktuje ten dzień jako roboczy do wspomnianej godziny.

3 niedziele handlowe przed świętami

W listopadzie Sejm uchwalił nowelizację ustawy, ustanawiającą 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym zatrudnionych w handlu. Obecnie Wigilia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest dniem roboczym do godziny 14. Nowelizacja przewiduje, że od 2025 roku trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Przyjęto także poprawkę Senatu ograniczającą liczbę niedziel handlowych w grudniu do dwóch dla każdego pracownika.

Ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta. Andrzej Duda w zeszłym tygodniu wyraził poparcie dla idei wolnej Wigilii, ale zaznaczył, że w ostatecznej wersji ustawy doszło do istotnych zmian w porównaniu z pierwotnym projektem. Ubolewam, że mimo wprowadzenia wolnej Wigilii, trzy niedziele poprzedzające święto pozostaną dla handlu dniami pracującymi – dodał prezydent. Wskazał również, że jego stosunek do ustawy "uległ niejakiemu zawieszeniu".

Zakaz handlu w niedzielę

Przypomnijmy, że ustawa stopniowo ograniczająca handel w niedziele obowiązuje od 1 marca 2018 roku. Od 2020 roku zakaz handlu nie dotyczy tylko siedmiu niedziel w roku: ostatnich niedziel stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedzieli przed Wielkanocą oraz dwóch ostatnich niedziel przed Bożym Narodzeniem.

W ustawie przewidziano także katalog 32 wyłączeń spod zakazu handlu. Dotyczy to m.in. placówek prowadzenia działalności pocztowej, gdzie co najmniej 40 proc. przychodów pochodzi z tej działalności, a także cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów z prasą oraz kawiarni.

Za naruszenie zakazu handlu w niedziele przewidziano kary od 1000 zł do 100 tys. zł, a w przypadku uporczywego łamania przepisów – karę ograniczenia wolności.

Źródło: Media, PAP