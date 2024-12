Grudzień to czas intensywnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, a także okazja, by skorzystać z ostatnich w tym roku niedziel handlowych. W Polsce od 2018 roku obowiązuje ograniczenie handlu w niedziele, co oznacza, że większość sklepów, w tym galerie handlowe, pozostaje zamknięta. Wyjątkiem są wyznaczone niedziele handlowe – w grudniu 2024 roku przewidziano aż dwie.