Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Wiele osób już planuje, co i kiedy przygotować na kolację, którą podadzą w Wigilię. Ważne, żeby zdążyć na czas. Czasem jedna trzeba wspomóc się cateringiem. Co i za ile można zamówić u Magdy Gessler? Z przeglądu jej wigilijnej oferty widać wyraźnie, że w porównaniu z ubiegłym rokiem ceny menu na Wigilię poszły w górę. To tylko inflacja?