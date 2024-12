Kryzys na rynku czekolady został spowodowany m.in. niedostosowaniem się producentów kakao w Afryce do nowych regulacji Unii Europejskiej, które dotyczą dbałości o środowisko naturalne. Choć sama dyrektywa zostanie wprowadzona 30 grudnia 2024 roku, to już producenci tego kluczowego dla czekolady składnika mają obawy. Chodzi o zakaz wycinki lasów pod pola uprawne dla produktów, które trafiają do państw Unii. W związku z tym już od początku 2024 roku gwałtownie na wielu rynkach wzrosły ceny kakao, z powodu jego braków.

Kłopoty producentów kakao

Co więcej, niekorzystne warunki atmosferyczne w krajach, gdzie uprawia się najwięcej kakao, spowodowały, że zbiory są mniejsze. Najwięksi producenci kakao - Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana i Indonezja - zmagają się z problemami wywołanymi wzrostem temperatur i nieregularnymi opadami, które nasiliły się od stycznia do marca tego roku. W rezultacie zmniejszył się areał upraw, a plony z istniejących plantacji spadły.

Ceny kakao szybują

Podano, że ceny kakao na światowych rynkach notują spektakularne zwyżki. W ciągu ostatniego tygodnia cena wzrosła o 13,5 proc., w ciągu miesiąca o 45 proc., a w skali roku aż o ponad 163 proc. Głównym powodem tych zmian są gorsze zbiory wynikające z niekorzystnych warunków pogodowych.

Cena kakao przekroczyła rekordowy poziom 11 tys. dolarów za tonę, a przy tak wysokim poziomie cen ryzyko korekty pozostaje znaczące - poinformowało eToro w komunikacie prasowym. Wśród inwestorów na platformie eToro aż 69 proc. spodziewa się spadku cen, zajmując tzw. krótkie pozycje.

Popyt na kakao pozostaje wysoki i prawdopodobnie utrzyma się na rekordowym poziomie, pomimo możliwych prób redukcji zawartości kakao w produktach spożywczych.

Wyższe ceny słodyczy na Boże Narodzenie

Świąteczne czekolady i czekoladki są nieodłącznym elementem Bożego Narodzenia. Jak wyliczyli specjaliści, ceny słodyczy w okresie przedświątecznym są wyższe niż w zeszłym roku.

Związek Banków Polskich opublikował coroczny raport pt. „Świąteczny Portfel Polaków”, w którym analizuje plany konsumpcyjne Polaków w okresie przedświątecznym.Przeciętny Polak wyda na artykuły spożywcze i organizację Świąt 637 zł, co stanowi wzrost o blisko 5% względem 607 zł w roku ubiegłym.