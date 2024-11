Kto może ubiegać się o wsparcie?

Aby Koło Gospodyń Wiejskich mogło składać wniosek o bonus, musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim organizacja musi posiadać osobowość prawną. W przypadku, gdy KGW jej nie ma, konieczne jest uzyskanie wpisu do odpowiedniego rejestru. Dodatkowo, siedziba KGW musi znajdować się w gminie, która w ostatnich wyborach parlamentarnych osiągnęła frekwencję powyżej 60 proc.

Koła muszą również posiadać numer identyfikacyjny w ewidencji producentów oraz nie mogą znajdować się w stanie likwidacji.

Ile wynosi bonus?

Pomoc w wysokości 5 tysięcy złotych będzie wypłacana na rachunek bankowy wskazany przez koło, tuż po wydaniu decyzji administracyjnej.

Jak składać wnioski i do kiedy?

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej ARiMR i można go złożyć na kilka sposobów. Wniosek należy dostarczyć osobiście do placówki, drogą pocztową lub poprzez platformy elektroniczne takie jak ePUAP czy mObywatel, dostępne na stronie gov.pl. Do końca listopada należy złożyć wniosek, by otrzymać bonus na dalszą działalność.