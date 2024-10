Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła nabór wniosków o wypłatę tzw. bonusu frekwencyjnego dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW).

Specjalny bonus dla KGW

Program ten skierowany jest do tych organizacji, które funkcjonują w gminach o frekwencji wyborczej powyżej 60 proc. podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, które miały miejsce 15 października 2023 r.

Do kiedy można składać wniosek?

Dokumenty można składać do 29 listopada w biurach powiatowych ARiMR.

W ramach programu każda uprawniona organizacja może ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. zł.

Kto może się ubiegać o 5 tys. zł

Aby zakwalifikować się do otrzymania bonusu, KGW muszą posiadać osobowość prawną lub być wpisane do właściwego rejestru. Do otrzymania dofinansowania kwalifikują się KGW, które do 15 października 2023 r. figurowały w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich lub Krajowym Rejestrze Sądowym – dotyczy to zwłaszcza kół działających jako stowarzyszenia na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. lub jako kółka rolnicze na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników z dnia 8 października 1982 r.

Dokumenty aplikacyjne można składać w biurach powiatowych ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP, za pomocą aplikacji mObywatel dostępnej na stronie gov.pl lub pocztą. Środki zostaną przelane bezpośrednio na rachunek bankowy KGW, po podjęciu decyzji przez Agencję.