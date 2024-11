Nowe regulacje zobowiązują dostawców usług do informowania klientów o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy co najmniej miesiąc wcześniej. Ponadto abonenci telefonów pre-paid zyskają możliwość odzyskania niewykorzystanych środków z doładowań po zakończeniu ważności konta. Wprowadzone przepisy harmonizują polskie prawo z unijnymi wymogami dotyczącymi ujednolicenia portów ładowania urządzeń elektronicznych, co przyczyni się do ograniczenia ilości odpadów elektronicznych.

Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) dostosowuje polskie przepisy m.in. do Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Jak tłumaczy Katarzyna Skrzypczyńska, ekspertka ERIF Biura Informacji Gospodarczej, zmiany legislacyjne mają na celu wzmocnienie pozycji konsumentów, zarówno poprzez ułatwienie porównywania ofert, jak i zapewnienie większego bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.

Podkreśla, że kluczowe dla konsumentów są przejrzyste rozliczenia i możliwość aktywnego kształtowania warunków umów. To właśnie klienci firm telekomunikacyjnych najbardziej skorzystają na wprowadzeniu nowego Prawa komunikacji elektronicznej. Jak zaznacza, nowe przepisy przyczynią się do zwiększenia kontroli Polaków nad własnymi finansami.

Co nowe przepisy oznaczają dla konsumentów?

Ekspertka podkreśla, że nowe przepisy przyniosą użytkownikom telefonii komórkowej szereg korzyści, takich jak zwiększone bezpieczeństwo, jasna i zrozumiała komunikacja z operatorami, ochrona przed nieoczekiwanymi kosztami oraz łatwiejszy proces rezygnacji z umowy.

Rewolucja w umowach na telefon. Co zyskają konsumenci?

Informowanie klientów o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy z miesięcznym wyprzedzeniem

Nowe przepisy zobowiązują dostawców usług do informowania klientów o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem oraz do przedstawiania propozycji przedłużenia umowy wraz z ofertą najkorzystniejszych pakietów usług.

Większa swoboda konsumentów w porównywaniu ofert oraz ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi

Nowe regulacje prawne mają na celu zapewnienie konsumentom większej swobody w porównywaniu ofert różnych podmiotów gospodarczych oraz ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Czytelne i zrozumiałe informacje o warunkach umów przed ich zawarciem oraz nardzędzie porównawcze

Operatorzy będą zobligowani do dostarczania klientom czytelnych i zrozumiałych informacji o warunkach umów przed ich zawarciem. Nowe przepisy przewidują również udostępnienie konsumentom niezależnego narzędzia porównawczego, umożliwiającego obiektywną ocenę ofert różnych usługodawców.

Zwrot niewykorzystanych środków z doładowań

W przypadku wygaśnięcia ważności konta prepaid, abonent będzie uprawniony do zwrotu niewykorzystanych środków z doładowań. Nowe regulacje prawne umożliwią zdalną weryfikację tożsamości abonenta w procesie autoryzacji usług. Ponadto technologia Advanced Mobile Location (AML) umożliwi dokładne określenie lokalizacji osób zgłaszających sytuacje awaryjne.

Od 10 listopada 2024 roku obowiązuje Prawo komunikacji elektronicznej

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie przejrzystości zasad naliczania opłat, co ma zapobiec stosowaniu niejasnych dodatkowych opłat i wzmocnić zaufanie konsumentów do operatorów. Nowe prawo wprowadza unijne regulacje dotyczące standaryzacji złączy ładowania dla urządzeń elektronicznych, co przyczyni się do ograniczenia ilości odpadów elektronicznych.

Nowe przepisy prawne szczegółowo także określają kompetencje Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz regulują kwestie związane z opłatami dla przedsiębiorców, rozwojem sieci telekomunikacyjnych, zarządzaniem zasobami częstotliwości radiowych, wydawaniem pozwoleń radiowych oraz dostępem do numeracji dla urządzeń Internetu Rzeczy.

Nowe prawo telekomunikacyjne, zwane dalej PKE, wprowadza szereg innowacji mających na celu modernizację sektora telekomunikacyjnego w Polsce. Jednym z kluczowych celów jest przyspieszenie procesu zastępowania przestarzałej infrastruktury miedzianej nowoczesnymi sieciami światłowodowymi. Przepisy te mają na celu stworzenie bardziej konkurencyjnego rynku, wspierając operatorów w inwestycjach w nowe technologie.

PKE wprowadza także nową formę regulacji – decyzje obszarowe. Zastępują one dotychczasowe indywidualne decyzje wydawane przez Prezesa UKE. Decyzje obszarowe mają charakter ogólny i dotyczą określonych obszarów geograficznych, ustanawiając wspólne warunki dla wszystkich operatorów działających na danym terenie. Warto podkreślić, że Prawo komunikacji elektronicznej całkowicie zastępuje dotychczasową ustawę telekomunikacyjną z 2004 roku, która przez lata regulowała działalność podmiotów telekomunikacyjnych w Polsce.

