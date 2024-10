Jak zapewniła w komunikacie przekazanym PAP rzeczniczka NFOŚiGW Magdalena Skłodowska, pomimo zastrzeżeń zgłoszonych przez partnerów społecznych i Europejski Bank Inwestycyjny, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie rezygnuje z programu "Mój rower elektryczny" i kontynuuje prace nad jego wdrożeniem.

Jednocześnie podkreśliła, że Europejski Bank Inwestycyjny nie zatwierdził wniosku o finansowanie programu z Funduszu Modernizacyjnego, co otwiera drogę do ponownego złożenia poprawionej wersji projektu w 2025 roku.

Finansowanie programu "Mój rower elektryczny"

Rzeczniczka poinformowała, że równocześnie są analizowane różne możliwości finansowania tego przedsięwzięcia. W ramach programu "Mój Rower Elektryczny" planowano dofinansowanie zakupu nowych pojazdów elektrycznych, takich jak rowery elektryczne, rowery cargo i wózki rowerowe. Maksymalna kwota wsparcia miała wynosić odpowiednio 5000 zł i 9000 zł. Źródłem finansowania miały być środki z Funduszu Modernizacyjnego w wysokości 300 milionów złotych. Jednak Europejski Bank Inwestycyjny nie wyraził zgody na takie przeznaczenie tych funduszy.

Co dalej z programem "Mój rower elektryczny"?

Jak poinformowała rzeczniczka NFOŚiGW, program dopłat do e-rowerów wciąż jest w planach. Choć rząd może ponownie wnioskować o środki w marcu 2025 roku, to realne uruchomienie programu może nastąpić dopiero później. Istnieje jednak szansa, że uda się znaleźć alternatywne źródła finansowania, co przyspieszyłoby jego start.

Program przewiduje możliwość składania wniosków o dofinansowanie przez pięć lat, od 2025 do 2029 roku. Nabór będzie otwarty do momentu wykorzystania wszystkich przydzielonych środków. Dokładne zasady składania i oceny wniosków będą opisane w dokumentach rekrutacyjnych, które udostępni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jaki jest cel programu dopłat do rowerów elektrycznych?

Wprowadzenie programu ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Według prognoz, dzięki programowi uda się zredukować emisję dwutlenku węgla o 83 139 megaton rocznie, tlenków azotu o 283,24 megaton rocznie oraz pyłów PM10 o 0,393 megaton rocznie. Przewidywane efekty programu zostały obliczone na podstawie założenia, że dofinansowaniem objętych zostanie 46 667 rowerów elektrycznych.

Na jakich zasadach dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych?

Program dofinansowania obejmuje wyłącznie zakup nowych rowerów elektrycznych i akcesoriów. Aby otrzymać dotację, należy dokonać zakupu w okresie od 30 czerwca 2024 roku do 30 maja 2029 roku i zachować dowód zakupu (fakturę lub paragon). Wniosek o dofinansowanie można złożyć w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.

Rower elektryczny zakupiony dzięki dofinansowaniu podlega obowiązkowej rejestracji w policji oraz oznakowaniu numerem na ramie. Przez okres 2 lat, określony w warunkach dofinansowania, rower musi być również oznaczony specjalną naklejką. Dotacja na zakup roweru elektrycznego może pokryć do 50 proc. kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 5000 złotych. W przypadku rowerów cargo i wózków rowerowych maksymalna kwota dofinansowania wynosi 9000 złotych.

Program przewiduje refundację części kosztów zakupu roweru elektrycznego po dokonaniu zakupu. Dotacja nie dotyczy dodatkowego wyposażenia oferowanego przez producenta, wyłącznie podstawowych wersji rowerów. Rowery nabyte w leasingu są wykluczone z dofinansowania. Program oferuje wsparcie dla różnorodnej grupy beneficjentów, obejmującej:

indywidualnych uczestników,

jednostki samorządu terytorialnego na wszystkich poziomach,

podmioty gospodarcze prowadzące działalność w obszarze transportu drogowego towarów, usług pocztowych (zarówno operatorów pocztowych, jak i innych podmiotów), usług kurierskich oraz wynajmu sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

