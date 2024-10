Po raz pierwszy Polacy mogli kupić Burgera Drwala w restauracjach McDonald's w 2014 roku. Z racji tego, że kanapka ta cieszyła się ogromną popularnością, od tamtej pory co roku pojawia się w jesienno-zimowej ofercie tej restauracji typu fast food.

Burger Drwala to hit. Kiedy pojawi się w ofercie McDonald's?

Rok temu Burger Drwala zagościł w menu sieci McDonald's 8 listopada. Kiedy pojawi się w ofercie na 2024 rok? Tego na razie nie wiadomo. Data nie została jeszcze ujawniona, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to najprawdopodobniej 13 listopada. Analiza wprowadzania jej na rynek w latach poprzednicj nie wyklucza, że może to mieć miejsce chwilę później czyli 27 listopada.

Burger Drwala to kotlet wołowy z plastrem sera w panierce, bekonem, sałatą, sosem i prażoną cebulką zamknięty w bułce z serowo-bekonową posypką. Co roku w ofercie pojawiają się różne warianty tej kanapki m.in. z żurawiną, podwójnym mięsem, kurczakiem lub na ostro. Rok temu nowością był Burger Drwala z chrzanem.

Ile w poprzednich latach kosztował Burger Drwala?

W 2023 ta popularna kanapka w McDonalds kosztowała 28,90 zł. Dwa lata wcześniej 24,90 zł a trzy lata temu 17.40 zł. Burger Drwala z kurczakiem kosztował za 28,90 zł a ten na ostro 29,90 zł. Wersja z żurawiną podrożała z 26,40 zł do 30,40 zł. Burger Drwala ma od 800 do nawet ponad 1100 kalorii.

Burger Drwala to nie tylko hit w Polsce. W Czechach i na Słowacji w ofercie McDonald's również pojawia się wersja z panierowanym serem. Nie nazywa się jednak Burger Drwala, ale Cheese King. Warto zaznaczyć, że smażony ser jest tradycyjnym produktem w tych krajach. W Niemczech z kolei podobny burger nosi nazwę Big Rösti.

